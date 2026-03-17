Doppelpacks führen Thyratal II zum Sieg

Im Vergleich zum letzten Testspiel in Zabenstedt musste Gäste-Trainer Timo Fischer auf Scheffel und Carl (Urlaub) verzichten, zudem saß Mieth zunächst auf der Bank. Dafür begannen R. Herbst, Große und Kapitän Gängel.

Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres erwies sich die SG Thyratal II für die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg als zu hohe Hürde. Nur im ersten Durchgang hielten die Gäste beim 4:1 (2:1) mit, nach dem Seitenwechsel ließ die KSG jegliches Aufbäumen vermissen und machten es den Hausherren mit zahlreichen Abwehrfehlern leicht.

Auch KSG-Keeper Koch hatte große Probleme beim Herauslaufen, hatte bereits in der zweiten Minute Glück, dass Schiedsrichter Niedzwiedz ein Foul an Kunert nicht als solches bewertete. Seine riskante Spielweise, die in vielen Spielen sonst Gefahren frühzeitig klärt, führte diesmal zu zwei Gegentoren.

Von Beginn an hatte die KSG massive Probleme in der Abwehr. Stellungsfehler ermöglichten immer wieder ein einfaches Überspielen der hoch stehenden Verteidiger durch hohe Bälle, vor allem Kunert, Kartheuser und Hendrich sorgten so für häufige Überzahlsituationen. Bei den Gästen hatte vor allem Schendzielorz große Probleme und ließ Kartheuser permanent entwischen.

Das 2:1 war bereits so etwas wie eine Vorentscheidung. Denn nach dem aufgrund der starken Startphase überfälligen frühen Führungstor durch Hendrich, der nach starker Vorarbeit von Kunert den Ball unter die Latte jagte (5.), hatte die junge Gästemannschaft sich schnell gefangen: Die erste Chance nach einen Missverständnis in der Thyrataler Abwehr nutzte Hedig volley zum Ausgleich (7.).

In der Folge konnten die Gäste, angetrieben durch den zunächst umtriebigen Kavalier und Hedig, das Spiel ausgeglichen gestalten und hatte durch van Veen sogar die große Chance zur Führung, sein Schuss wurde aber noch zur Ecke abgelenkt (15.). Zudem prüften Kavalier und Peukert SG-Keeper Apel mit Distanzschüssen, die der Schlussmann aber abwehren konnte.

Auf der Gegenseite hatte Kunert zwei Großchancen, seine Schüsse waren aber zu harmlos. Mit dem 2:1 (35.), als nach Ballverlust ein langer Ball reichte, um die KSG-Abwehr zu überspielen, war aber der Elan der Gäste, bei denen Kapitän Gängel frühzeitig mit einer Knie-Verletzung ausschied, merklich erlahmt.

Die Hoffnung auf eine Wende nach der Pause wurde durch den Doppelschlag durch Hendrich (51.) und Kartheuser (55.) innerhalb von vier Minuten zerstört. Beide Toren fielen nach dem bewährten Prinzip: Nach Ballverlust wurde ein langer Ball auf Kartheuser gespielt, der dem am Samstag indisponierten Schendzielorz entwischte. Einmal legte Thyratals Kapitän quer, beim zweiten Mal umkurvte er den voreilig herauslaufenden Keeper und schoss aus 18 Metern ein.

In der Folge mussten die Hausherren nicht mehr tun als nötig, um eine sich vorzeitig aufgebende KSG in Schach zu halten. Im gesamten zweiten Durchgang hatten die Gäste, bei denen der Auftritt einiger Spieler nahe an der Arbeitsverweigerung war, keine einzige Chance. Bei Thyratal vergab Kunert noch eine Großchance, als er alleine aufs Tor zulief, aber an Gäste-Keeper Koch scheiterte.

Am Ende stand ein aufgrund der geringeren Fehlerzahl und der konzentrierten zweiten Hälfte verdienter Sieg der SG Thyratal II, die am kommenden Sonntag zur zweiten Mannschaft des VfB Oberröblingen reist. Die KSG will ebenfalls am Sonntag im Heimspiel gegen Eintracht Niederröblingen Wiedergutmachung betreiben.