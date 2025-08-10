Doppelpacker Sufian Bolkart lässt Jork jubeln

Von Beginn an hatten die Gastgeber die Partie im Griff, gingen nach einem Konter durch Sufian Bolkart bereits nach acht Minuten per Kopf in Führung. "Es ging danach bis zum Wechsel eigentlich nur in eine Richtung. Freiburg/Oederquart hatte ein oder zwei gefährliche Eckstöße, ansonsten kam da nicht so viel", meinte Jorks Coach Max Frank, der nach dem Ausfall einiger Stammkräfte schon am ersten Spieltag auf Nils-Ole Witt zurückgreifen musste, der eigentlich kürzertreten wollte. "Zusammen mit Simon Utermark bildete er eine ganz starke Doppelsechs", so Frank. Noch vor der Pause erhöhte Sufian Bolkart auf 2:0, als er einen zu kurzen Rückpass der Gäste erlief und an Torwart Marcel Smilari vorbeilief und erhöhte. Zwischen den beiden Toren scheiterte Simon Utermark noch einmal am Querbalken.

Nordkehdinger offensiv zu harmlos

Trotz des Wechsels von Robert Moisuc zum TSV Wiepenkathen stand die Defensive gut, ließ auch im zweiten Durchgang nur ganz wenig zu. "Unsere Leistung war sehr reif und erwachsen. So können wir gerne weitermachen. Neben Utermark und Witt überzeugte auch Paul-Gero Cordes auf der Rechtsverteidigerposition", freute sich der Jorker Coach. Ein Kopfball von Lenny Marvin Wetzel wurde Mitte des zweiten Durchganges gerade noch vor der Freiburger Torlinie gerettet. Ein Großes Lob sprach der TuS-Trainer dem Schiedsrichtergespann aus. "Das ist jetzt für alle neu mit Linienrichtern. Sie haben es schon sehr gut gemacht", so Max Frank weiter.

Schiedsrichter: Till Kluth (Horneburg)

Tore: 1:0 Sufian Bolkart (8.), 2:0 Sufian Bolkart (37.)