Doppelpacker Steffen Rohrer wird zum Matchwinner für den FC Neustadt

Steffen Rohrer (ganz in Blau/Archivfoto) erzielte beide Tore für den FC Neustadt beim FC Öhningen-Gaienhofen. – Foto: Wolfgang Scheu

Der FC Neustadt gewinnt das Duell in der Fußball-Landesliga beim FC Öhningen-Gaienhofen mit 2:0. Es ist ein extrem wichtiger Sieg für die Hochschwarzwälder im Abstiegskampf.

Wichtiger geht’s nicht! Auf diesen Nenner durfte man dies Bedeutung dieser Partie guten Gewissens bringen. Die Neustädter reisten als Schlusslicht zum Drittletzten an. Abstiegskampf pur herrschte also an diesem Sonntagnachmittag in Öhningen vor 350 Zuschauern. Und diese sahen ein Duell, bei dem sich die beiden Kontrahenten zunächst auf Augenhöhe gegenüberstanden. Die Gäste verteidigten gut, ließen im ersten Durchgang kaum Chancen der Hausherren zu. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.