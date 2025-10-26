Doppelpacker Noah Pirner lässt Ammerthal jubeln

Sie sind weiter auf Erfolgskurs: Am letzten Spieltag der Hinrunde konnte Seriensieger DJK Ammerthal seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Landesliga Nordost ausbauen. Nämlich von einem auf vier Zähler. Während der Rangzweite Münchberg das gestrige Top-Spiel in Forchheim klar verloren hatte, gewannen die Oberpfälzer auch das neunte Spiel in Folge. Knapp mit 2:1 (0:0) setzte sich das Team von Tobias Rösl am Sonntag beim SV Unterreichenbach durch, der zuvor sechsmal ungeschlagen war.



Zum Matchwinner schwang Noah Pirner auf. Der junge Torjäger brachte die DJK nach Vorlage seines Bruders Simon mit 1:0 in Führung. 50 Minuten waren da gespielt. Mitte der zweiten Halbzeit hatte die DJK bei einem Lattentreffer Pech. Doch der Tabellenführer blieb geduldig. Und dann war es wieder Noah Pirner, der nach einer Haller-Flanke mit dem Kopf zur Stelle war und die Vorentscheidung herbeiführte (78.). Ganz zum Schluss war nochmal Zittern angesagt, nachdem Joshua Kurz den Anschlusstreffer für die „Urus“ erzielte. Doch es reichte für Ammerthal zu diesem verdienten Auswärtssieg.



DJK-Coach Tobias Rösl sagte nach dem Spiel: „Wie erwartet war es ein sehr unangenehmes und schweres Auswärtsspiel. Da geht es einfach um Mentalität, Teamgeist und Willen, um unsere tabellarische Position zu verteidigen. Dies haben wir auch geschafft, weil wir Geduld und Ruhe bewahrt haben. Im Saisonverlauf sind solche Auswärtssiege wahnsinnig wertvoll. Ein Lob an die Mannschaft.“





Alles auf einen Blick:



SV Unterreichenbach: Luis Brisske, Armin Danninger, Johannes Malek (78. Stipe Juric), Jakob Hechtel, Marvin Jeltsch (70. Christian Rauchfuß), Benjamin Schlicker, Lukas Frauenknecht (68. Alexander Ochs), Fabian Klarner (49. Jonas Bömoser), Timo Rödig, Soner Uluca, Stefan Brechtelsbauer (49. Joshua Kurz) - Trainer: Michael Scherbel

DJK Ammerthal: Christopher Sommerer, Daniel Gömmel, Dennis Weidner, Henrik Brüggen, Marco Kaiser, Fabio Pirner, Dominik Haller, Marco Wiedmann, Simon Pirner (88. Martin Popp), Noah Pirner (89. Sebastian Schulik), Michael Janner (76. Anton Shynder) - Trainer: Tobias Rösl

Schiedsrichter: Anton Steinwender (Regensburg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 und 0:2 Noah Pirner (50., 78.), 1:2 Joshua Kurz (90.+1)

