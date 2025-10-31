Doppelpacker Lobinger sichert Köln drei Punkte gegen den FCI

Köln gehörte die Anfangsphase, Ingolstadt war um Kontrolle bemüht, durfte sich aber glücklich schätzen, dass Simon Handle zunächst an Kai Eisele scheiterte und auch beim Nachschuss das Tor verfehlte (7.). Auf der anderen Seiten brauchte der FCI nicht viel Vorlauf. Fredrik Christensen setzte Yannick Deichmann in Szene, der gegen Dudu cool zum Führungstreffer abschloss (16.).

Der Treffer weckte die Schanzer jedoch nicht auf, vielmehr behielt Köln weiter den Fuß auf dem Gaspedal. Lex-Tyger Lobinger kam seinem ersten Treffer näher, doch Eisele hatte jeweils etwas dagegen (30., 36.).

In Durchgang zwei blieben die Domstädter am Drücker und belohnten sich zeitig für einen beherzten Auftritt. David Otto drückte einen verlängerten Einwurf über die Linie (54.). Köln wollte mehr, die Gäste hatten nur wenig entgegenzurichten. Nach Vorarbeit von Meiko Sponsel vollendete Lobinger zunächst zur Führung (69.), legte per Direktabnahme etwas später auch noch seinen zweiten Treffer nach (78.).

In der Schlussphase trafen die Schanzer in Person von Gustav Christensen zwar noch Aluminium (90.+8), doch am Spieleindruck sollte das nicht viel ändern. Insgesamt fährt die Viktoria drei hochverdiente Punkte gegen harmlose Gäste ein.

Viktoria Köln – FC Ingolstadt 04 3:1

Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Christoph Greger, Lars Dietz, Meiko Sponsel (90. Soichiro Kozuki), Frank Ronstadt, Simon Handle, Lucas Wolf, Tim Kloss, Lex-Tyger Lobinger (81. Benjamin Zank), David Otto, Leonhard Münst

FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly (67. Davide Sekulovic), Simon Lorenz, Linus Rosenlöcher, Jonas Scholz, Yannick Deichmann, Max Plath, Dennis Kaygin (86. Emre Gül), Frederik Carlsen (86. Julian Kügel), Frederik Christensen (46. Mads Borchers), Yann Sturm (46. Gustav Christensen)

Schiedsrichter: Sebastian Hilsberg (Grünstadt)

Tore: 0:1 Yannick Deichmann (16.), 1:1 David Otto (54.), 2:1 Lex-Tyger Lobinger (69.), 3:1 Lex-Tyger Lobinger (78.)

_____

Liveticker: SSV Ulm - VfB Stuttgart II