 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Lobinger (am Ball) erzielte zwei Treffer.
Lobinger (am Ball) erzielte zwei Treffer. – Foto: Imago Images

Doppelpacker Lobinger sichert Köln drei Punkte gegen den FCI

3. Liga: Viktoria Köln sammelte dank eines Doppelpacks von Lex-Tyger Lobinger drei Punkte gegen den FC Ingolstadt. Am Samstag steigt das Topduell zwischen dem MSV Duisburg und VfL Osnabrück.

Verlinkte Inhalte

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Mit einem hochverdienten 3:1-Sieg über den FC Ingolstadt eröffnete Viktoria Köln den Spieltag am Freitagabend mit drei Punkten. Lex-Tyger Lobinger erzielte einen Doppelpack.

Am Samstag bekommt es der MSV Duisburg im Topspiel mit dem VfL Osnabrück zu tun. Dabei ist ein gewisser Druck gegeben: Sollten die Duisburger verlieren, bestünde die Gefahr zum ersten Mal in dieser Saison unter die Aufstiegsränge zu rutschen. Logischerweise kann Energie Cottbus den Vorsprung auf mindestens einen der Verfolger vergrößern. Voraussetzung dafür wäre auch der sechste Sieg in Serie, diesmal gegen den TSV 1860 München, der sich trotz hochkarätigem Personals wohl eher um den Klassenerhalt sorgen muss. Den Spieltag eröffnen mit Viktoria Köln und dem FC Ingolstadt zwei klassische Mittelfeldteams. Am Sonntag folgt unter anderem das Aufeinandertreffen des strauchelnden 1. FC Saarbrücken mit Alemannia Aachen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

>>> Folgt dem FuPa-WhatsApp-Kanal für die 3. Liga

_____

So läuft der 13. Spieltag in der 3. Liga

Doppelpacke Lobinger macht alles klar für die Viktoria

Heute, 19:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
3
1
Abpfiff

Köln gehörte die Anfangsphase, Ingolstadt war um Kontrolle bemüht, durfte sich aber glücklich schätzen, dass Simon Handle zunächst an Kai Eisele scheiterte und auch beim Nachschuss das Tor verfehlte (7.). Auf der anderen Seiten brauchte der FCI nicht viel Vorlauf. Fredrik Christensen setzte Yannick Deichmann in Szene, der gegen Dudu cool zum Führungstreffer abschloss (16.).

Der Treffer weckte die Schanzer jedoch nicht auf, vielmehr behielt Köln weiter den Fuß auf dem Gaspedal. Lex-Tyger Lobinger kam seinem ersten Treffer näher, doch Eisele hatte jeweils etwas dagegen (30., 36.).

In Durchgang zwei blieben die Domstädter am Drücker und belohnten sich zeitig für einen beherzten Auftritt. David Otto drückte einen verlängerten Einwurf über die Linie (54.). Köln wollte mehr, die Gäste hatten nur wenig entgegenzurichten. Nach Vorarbeit von Meiko Sponsel vollendete Lobinger zunächst zur Führung (69.), legte per Direktabnahme etwas später auch noch seinen zweiten Treffer nach (78.).

In der Schlussphase trafen die Schanzer in Person von Gustav Christensen zwar noch Aluminium (90.+8), doch am Spieleindruck sollte das nicht viel ändern. Insgesamt fährt die Viktoria drei hochverdiente Punkte gegen harmlose Gäste ein.

Viktoria Köln – FC Ingolstadt 04 3:1
Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Christoph Greger, Lars Dietz, Meiko Sponsel (90. Soichiro Kozuki), Frank Ronstadt, Simon Handle, Lucas Wolf, Tim Kloss, Lex-Tyger Lobinger (81. Benjamin Zank), David Otto, Leonhard Münst
FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly (67. Davide Sekulovic), Simon Lorenz, Linus Rosenlöcher, Jonas Scholz, Yannick Deichmann, Max Plath, Dennis Kaygin (86. Emre Gül), Frederik Carlsen (86. Julian Kügel), Frederik Christensen (46. Mads Borchers), Yann Sturm (46. Gustav Christensen)
Schiedsrichter: Sebastian Hilsberg (Grünstadt)
Tore: 0:1 Yannick Deichmann (16.), 1:1 David Otto (54.), 2:1 Lex-Tyger Lobinger (69.), 3:1 Lex-Tyger Lobinger (78.)

_____

Liveticker: SSV Ulm - VfB Stuttgart II

Morgen, 14:00 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
14:00

_____

Liveticker: FC Erzgebirge Aue - SSV Jahn Regensburg

Morgen, 14:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
14:00live

_____

Liveticker: VfL Osnabrück - MSV Duisburg

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
14:00live

_____

Liveticker: TSV Havelse - SV Wehen Wiesbaden

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
14:00live

_____

Liveticker: TSV 1860 München - FC Energie Cottbus

Morgen, 14:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
14:00live

_____

Liveticker: F.C. Hansa Rostock - SC Verl

Morgen, 16:30 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
SC Verl
SC VerlSC Verl
16:30live

_____

Liveticker: TSG 1899 Hoffenheim II - SV Waldhof Mannheim

So., 02.11.2025, 13:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
13:30

_____

Liveticker: Rot-Weiss Essen - 1. FC Schweinfurt

So., 02.11.2025, 16:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
16:30live

_____

Liveticker: Alemannia Aachen - 1. FC Saarbrücken

So., 02.11.2025, 19:30 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
19:30live

_____

So geht es weiter

14. Spieltag
07.11.25 MSV Duisburg - SV Waldhof Mannheim
08.11.25 FC Ingolstadt 04 - Rot-Weiss Essen
08.11.25 SSV Ulm 1846 Fußball - F.C. Hansa Rostock
08.11.25 FC Energie Cottbus - VfL Osnabrück
08.11.25 SC Verl - FC Erzgebirge Aue
08.11.25 1. FC Schweinfurt 05 - TSG 1899 Hoffenheim II
08.11.25 1. FC Saarbrücken - TSV Havelse
09.11.25 VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen
09.11.25 SSV Jahn Regensburg - TSV 1860 München
09.11.25 SV Wehen Wiesbaden - Viktoria Köln

Aufrufe: 031.10.2025, 22:07 Uhr
Markus BeckerAutor