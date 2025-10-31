Doppelpacker Lobinger sichert Köln drei Punkte gegen den FCI

Mit einem hochverdienten 3:1-Sieg über den FC Ingolstadt eröffnete Viktoria Köln den Spieltag am Freitagabend mit drei Punkten. Lex-Tyger Lobinger erzielte einen Doppelpack.
Am Samstag bekommt es der MSV Duisburg im Topspiel mit dem VfL Osnabrück zu tun. Dabei ist ein gewisser Druck gegeben: Sollten die Duisburger verlieren, bestünde die Gefahr zum ersten Mal in dieser Saison unter die Aufstiegsränge zu rutschen. Logischerweise kann Energie Cottbus den Vorsprung auf mindestens einen der Verfolger vergrößern. Voraussetzung dafür wäre auch der sechste Sieg in Serie, diesmal gegen den TSV 1860 München, der sich trotz hochkarätigem Personals wohl eher um den Klassenerhalt sorgen muss. Den Spieltag eröffnen mit Viktoria Köln und dem FC Ingolstadt zwei klassische Mittelfeldteams. Am Sonntag folgt unter anderem das Aufeinandertreffen des strauchelnden 1. FC Saarbrücken mit Alemannia Aachen.
Köln gehörte die Anfangsphase, Ingolstadt war um Kontrolle bemüht, durfte sich aber glücklich schätzen, dass Simon Handle zunächst an Kai Eisele scheiterte und auch beim Nachschuss das Tor verfehlte (7.). Auf der anderen Seiten brauchte der FCI nicht viel Vorlauf. Fredrik Christensen setzte Yannick Deichmann in Szene, der gegen Dudu cool zum Führungstreffer abschloss (16.).
Der Treffer weckte die Schanzer jedoch nicht auf, vielmehr behielt Köln weiter den Fuß auf dem Gaspedal. Lex-Tyger Lobinger kam seinem ersten Treffer näher, doch Eisele hatte jeweils etwas dagegen (30., 36.).
In Durchgang zwei blieben die Domstädter am Drücker und belohnten sich zeitig für einen beherzten Auftritt. David Otto drückte einen verlängerten Einwurf über die Linie (54.). Köln wollte mehr, die Gäste hatten nur wenig entgegenzurichten. Nach Vorarbeit von Meiko Sponsel vollendete Lobinger zunächst zur Führung (69.), legte per Direktabnahme etwas später auch noch seinen zweiten Treffer nach (78.).
In der Schlussphase trafen die Schanzer in Person von Gustav Christensen zwar noch Aluminium (90.+8), doch am Spieleindruck sollte das nicht viel ändern. Insgesamt fährt die Viktoria drei hochverdiente Punkte gegen harmlose Gäste ein.
Viktoria Köln – FC Ingolstadt 04 3:1
Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Christoph Greger, Lars Dietz, Meiko Sponsel (90. Soichiro Kozuki), Frank Ronstadt, Simon Handle, Lucas Wolf, Tim Kloss, Lex-Tyger Lobinger (81. Benjamin Zank), David Otto, Leonhard Münst
FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly (67. Davide Sekulovic), Simon Lorenz, Linus Rosenlöcher, Jonas Scholz, Yannick Deichmann, Max Plath, Dennis Kaygin (86. Emre Gül), Frederik Carlsen (86. Julian Kügel), Frederik Christensen (46. Mads Borchers), Yann Sturm (46. Gustav Christensen)
Schiedsrichter: Sebastian Hilsberg (Grünstadt)
Tore: 0:1 Yannick Deichmann (16.), 1:1 David Otto (54.), 2:1 Lex-Tyger Lobinger (69.), 3:1 Lex-Tyger Lobinger (78.)
_____
14. Spieltag
07.11.25 MSV Duisburg - SV Waldhof Mannheim
08.11.25 FC Ingolstadt 04 - Rot-Weiss Essen
08.11.25 SSV Ulm 1846 Fußball - F.C. Hansa Rostock
08.11.25 FC Energie Cottbus - VfL Osnabrück
08.11.25 SC Verl - FC Erzgebirge Aue
08.11.25 1. FC Schweinfurt 05 - TSG 1899 Hoffenheim II
08.11.25 1. FC Saarbrücken - TSV Havelse
09.11.25 VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen
09.11.25 SSV Jahn Regensburg - TSV 1860 München
09.11.25 SV Wehen Wiesbaden - Viktoria Köln