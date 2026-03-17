Doppelpacker Leon Lembke Matchwinner – RS Kiel schlägt Weiche II

Leon Lembke (Rot-Schwarz Kiel) köpft zum 2-1-Siegtreffer ein. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die SSG Rot-Schwarz Kiel hat im Topspiel der Landesliga Schleswig Moral und Widerstandskraft bewiesen. Beim 2:1-Heimsieg gegen den Tabellensiebenten SC Weiche Flensburg 08 II reichte dem Tabellendritten ein Doppelpack von Leon Lembke, um trotz langer Unterzahl drei wichtige Punkte im Rennen um Platz zwei zu sichern. Der Abstand zum Eckernförder SV bleibt bei einem Punkt – die Aufstiegsrelegation in Richtung Oberliga bleibt in Reichweite.

Flensburger gleichen Rückstand rechtzeitig aus

Rot-Schwarz erwischte den besseren Start auf dem schwer zu bespielenden Rasen. Nach gut einer halben Stunde war es Lembke, der den Bann brach: Eine maßgenaue Flanke von Marek Hopp verwertete der Offensivmann per Flugkopfball zur 1:0-Führung (30.). Die Gäste antworteten jedoch noch vor der Pause. Nach einer hohen Hereingabe von links nahm Enes Kaya den Ball direkt und traf mit einem sehenswerten Abschluss zum 1:1 (40.).

Große Freude bei Leon Lembke (Rot-Schwarz Kiel) nach seinem 1-0 gegen Weiche II. – Foto: Ismail Yesilyurt

Weiche-Coach Dimitry Kehl haderte mit den Bedingungen, lobte aber die Leistung seiner Mannschaft: „Für den Fußball, den wir spielen, ist es natürlich schwer, auf diesem Boden zu spielen. Nichtsdestotrotz müssen beide Mannschaften damit klarkommen. Wir haben nachher ganz gut gemacht, hatten viel Ballbesitz – da müssen wir einfach mehr draus machen.“

Lembke legt nach – und Kayali fliegt Kurz nach dem Seitenwechsel setzte Rot-Schwarz erneut den entscheidenden Nadelstich. Ein langer Einwurf von Ben Jarik segelte an den Weicher Torraum, Lembke verlängerte den Ball mit dem Hinterkopf über den herauskommenden Keeper Kjell Sörensen hinweg ins Netz – 2:1 (50.). Dessen lauter „Torwart“-Ruf irritierte eher die eigene Defensive als den Torschützen.

Zwei echte Kämpfertypen im Mittelfeld - David Attisso (SC Weiche Flensburg 08 II) am Ball gegen Rasmus Backhaus (Rot-Schwarz Kiel. – Foto: Ismail Yesilyurt

Nur wenig später der nächste Wendepunkt: Emre Kayali, wie Lembke in der Winterpause vom Ligakonkurrenten SpVg Eidertal Molfsee wieder zu Rot-Schwarz zurückgekehrt, sah die Gelb-Rote Karte (59.). Nach knapp einer Stunde wurde das verbale „Betteln“ auf eine Ampelkarte von Schiedsrichter Patrick Möller im wahrsten Sinne des Wortes erhört. „Und über die letzten, ja, zwanzig, fünfundzwanzig, dreißig Minuten nach Platzverweis Kayali müssen wir, glaube ich, nicht viel reden“, sagte Rot-Schwarz-Trainer Ove Saß. „Das haben alle von außen gesehen, dass da ein Kollektiv stand, das Bock hat, füreinander zu arbeiten, wenn es auch mal nicht so läuft.“ Weiche drückt – Pfosten-Pech für Empen In der Folge drängten die Flensburger auf den Ausgleich. Torjäger Nico Empen hatte mehrere Großchancen: In der 48. Minute umkurvte er Torwart Philip Rüther, traf aber nur den linken Pfosten. In der 75. Minute klatschte ein weiterer Abschluss an den rechten Pfosten. In der Schlussminute drehte sich Empen zentral in der Box, doch Rüther parierte stark zur Ecke. „Wir hatten sehr viel Ballbesitz, vor allem nach der Gelb-Roten“, so Kehl. „Da müssen wir einfach mehr draus machen – nicht nur von Nico, sondern auch von den anderen. Der zweite, der dritte Ball will einfach nicht ins Tor, und dann gewinnst du das Spiel nicht.“

Daniel Kehl (SC Weiche Flensburg 08 II) stoppt einen Konter von Kristof Koop (Rot-Schwarz Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt