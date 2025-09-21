Doppelpacker lässt Halberstadt jubeln, VfL Halle gibt die Spitze ab

Der Saisonstart in der Oberliga Süd lief für den VfB Germania Halberstadt und den 1. FC Lok Stendal mit unterschiedlichem Erfolg. Während sich die Germanen mit zehn Punkten aus den ersten fünf Partien im oberen Drittel eingeordnet haben, wartet der Aufsteiger aus der Altmark als Schlusslicht noch auf den ersten Sieg. Dabei blieb es am Sonntag auch.

Am Ende war Joel-Pascal Klaschka der Matchwinner: Mit einem Doppelpack führte der 19-Jährige den VfB Germania Halberstadt am Sonntag im Sachsen-Anhalt-Duell gegen den 1. FC Lok Stendal zum Heimerfolg. Dabei hatten die Gäste aus der Altmark den frühen Rückstand durch Marcel Kohn (10.) noch mit dem Pausenpfiff ausgleichen können.

Nach dem Seitenwechsel schlug dann aber Klaschka (54., 73.) doppelt zu für den VfB, der sich damit im oberen Drittel festsetzt. Dagegen bleibt Aufsteiger Lok Stendal mit einem Punkt das Schlusslicht. Übertragen wurde das Duell im exklusiven Livestream auf volksstimme.de und mz.de. Digital-Abonnenten und Besitzer des Streaming-Passes können sich noch einmal die gesamten 90 Minuten online anschauen.

Gejubelt hat am Sonntag auch der FC Einheit Wernigerode. Zu Gast beim FSV Budissa Bautzen fuhren die Hasseröder ihren zweiten Saisondreier ein. Dabei netzten Ben Engelhardt (19.), Usman Taiwo (52.) und Nyger Hunter (86.) für den neuen Tabellenelften aus Wernigerode.

Der VfL Halle 96 hat seine Tabellenführung am sechsten Spieltag an den SC Freital (3:0 in Sandersdorf) verloren. Am Sonntag kamen die Hallenser im Heimspiel gegen den VfB Empor Glauchau nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Dabei hatten die 96er die Partie nach der Führung des Aufsteiger durch Florian Hähnel (34.) in Person von Achilleas Oikonomidis (58.) und Benny Jan Haese (88.) gedreht. In der Schlussminute hatte Marian Albustin für Glauchau jedoch noch die späte Antwort parat. Der VfL Halle 96 rutscht durch das zweite Remis der Saison auf Rang zwei.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!