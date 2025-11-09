Doppelpacker Kleinschrodt und Kraken-Reule sichern Aspach drei Punkte

Die SG Sonnenhof Großaspach ist auch weiterhin nicht zu stoppen. Bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz feierte der Dorfklub nicht nur eine Premiere mit dem ersten Auftritt der Vereinsgeschichte im Sportpark Johanissau, sondern überzeugte auch durch eine kämpferisch beispiellose Vorstellung. Dank eines 2:1-Auswärtssieges schiebt sich die Reinhardt-Elf damit vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz der Regionalliga Südwest sowie den ersten Platz in der Auswärtstabelle.

Auf schwierigem Geläuf unter nass-kalten Bedingungen gestaltete sich die Partie zunächst relativ höhepunktlos. Das meiste Geschehen spielte sich im Mittelfeld ab, viel ging über resolute Zweikampfführung und darum, wer die zweiten Bälle für sich behaupten kann. Hatte die SG dann mal aussichtsreiche Balleroberungen in der eigenen Hälfte und kam ins Umschaltspiel, wurde dieses jedoch zu schlampig ausgespielt und nach nur wenigen Stationen war der Ball wieder bei den Hausherren, die sich erneut in eine längere Ballbesitzphase hineintasteten.

Die erste dicke Möglichkeit hatte dann der Gastgeber aus Fulda. Eine Flanke aus dem linken Halbfeld köpfte Moritz Reinhard mühelos aus kurzer Distanz aufs Tor. Max Reule erwies sich aber wieder als maximaler Rückhalt und verhinderte per Monsterparade den Rückstand (20.).

Doch auch die SG sollte im ersten Durchgang zu einem echten Hochkaräter kommen: Nach einem Eckball von Marius Kunde brachte Elias Rahn den Ball nochmal per Kopf ins Zentrum. Volkan Celiktas legte mit dem Rücken zum Tor hoch ab für Arbnor Nuraj. Dieser setzte zum sehenswerten Seitfallzieher an, scheiterte aber mit seinem wuchtigen Kunstschuss am Querbalken (31.). Somit ging es zunächst torlos in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich die Partie zu einem offenen Schlagabtausch mit dennoch wenig gefährlichen Torraumszenen. In der 66. Minute schlug die SG dann eiskalt zu. Luca Molinari schickte eine feine Flanke von links ins Zentrum, Michael Kleinschrodt war zur Stelle und traf per technisch feinem Kopfball zur Führung für die Rot-Schwarzen. Und eben dieser Führungstreffer sorgte für mächtig Aufwind bei den Gästen. Rund zehn Minuten später hatte Kleinschrodt das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte mit seinem Abschluss nach Zuspiel von Loris Maier aber aus spitzem Winkel an der Fußabwehr von Fulda-Keeper Justin Duda (75.).

Doch kurz darauf sollte es dann soweit sein und die SG schlug ein weiteres Mal zu. Erneut war es Loris Maier, der Michael Kleinschrodt auf die Reise schickte. Der blieb vor dem Tor cool und versenkte den Ball anschließend noch leicht abgefälscht im linken unteren Eck zum 2:0 für die Aspacher (86.). Doch wer an eine Entscheidung dachte, der sollte sich irren. Quasi im Gegenzug bekam Antonis Aidonis aus kürzester Distanz den Ball an die Hand, Schiedsrichter Dominik Genthner entschied dennoch auf Strafstoß. Marvin Pourié verwandelte anschließend - ohne jeder Abwehrchance für Reule - vom Punkt zum 1:2-Anschlusstreffer (88.).

Doch Reule sollte in den verbleibenden Minuten noch der entscheidende Mann des Spiels werden. Mit der letzten Aktion in der fünften Minute der Nachspielzeit brachten die Hausherren den Ball nochmal hoch in die Box. Tobias Göbel stand am zweiten Pfosten völlig blank und kam zum Kopfball aber der SG-Schlussmann stellte einmal mehr seine Klasse unter Beweis, kratzte den Ball im letzten Moment noch von der Linie und hielt seiner Mannschaft damit den nächsten Dreier fest. Damit ist die SG Sonnenhof Großaspach nun seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen und schaff damit optimale Bedingungen für das Heimspiel nächsten Samstag gegen die Stuttgarter Kickers.



Die nächste Partie

Am kommenden Samstag, den 15. November, empfängt die SG Sonnenhof Großaspach dann die Stuttgarter Kickers zum Heimspiel. Anpfiff der Partie in der heimischen WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 14 Uhr.