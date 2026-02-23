Doppelpacker Ichue dreht die Partie für Hennef

Ichue erzielte seinen zweiten Doppelpack in dieser Saison – Foto: Nick Förster

Der TuS BW Königsdorf musste sich im Heimspiel gegen den FC Hennef 05 mit 1:2 geschlagen geben. In einer intensiven Partie mit vielen Zweikämpfen setzte sich am Ende die spielerisch reifere Mannschaft durch. Beide Teams gehören zu den jüngsten der Liga. Das Durchschnittsalter lag jeweils bei gerade einmal 22 Jahren.

Die Gastgeber beschränkten sich vor allem im ersten Durchgang weitgehend aufs Verteidigen und lauerten auf Umschaltmomente. Einer dieser wenigen Vorstöße brachte die Führung. Noah Kürmali traf in der 19. Minute zum 1:0. Es war eine von wenigen klaren Torchancen der Hausherren im gesamten Spiel.

Hennef zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und übernahm zunehmend die Kontrolle. Kurz vor dem Pausenpfiff belohnte sich die Mannschaft für ihren Aufwand. Oshomah Ichue erzielte laut Fußhöller (Sportlicher Leiter FC Hennef 05) in der 44. Minute den „verdienten“ Ausgleich zum 1:1.

Auch nach dem Seitenwechsel war Hennef die aktivere Mannschaft und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Königsdorf verteidigte leidenschaftlich, kam offensiv bis auf Ausnahmen jedoch kaum noch zur Entlastung. So war es in der 74. Minute erneut der junge Ichue, der seinen zweiten Treffer des Tages erzielte.

„Völlig übertrieben“

In der 87. Minute wurde es noch einmal hektisch: Hennefs Lukas Kubek sah die Rote Karte. Eine Entscheidung, die für Diskussionen sorgte. Frank Fußhöller zeigte sich nach Abpfiff deutlich: „Die Rote Karte war meiner Meinung nach völlig übertrieben für ein normales Foulspiel.“ Trotz Unterzahl brachte Hennef den Vorsprung über die Zeit und sicherte sich einen insgesamt verdienten Auswärtserfolg. Fußhöller bilanzierte: „Insgesamt ein über 90 Minuten verdienter Sieg.“

Ohno erkennt Hennefs Überlegenheit an

Königsdorfs Trainer Takahito Ohno zeigte sich nach der Partie realistisch: „Mit etwas Glück hätten wir einen Punkt mitnehmen können. Aber insgesamt muss ich sagen, dass es ein verdienter Sieg für Hennef ist.“

Während Königsdorf vor allem defensiv gefordert war und offensiv zu selten Akzente setzen konnte, bestätigte Hennef den positiven Trend aus der Vorbereitung und verschaffte sich mehr Luft im Abstiegskampf. Acht Punkte trennen die Hennefer nun von der gefährlichen Zone. Königsdorf hingegen, mit fünf Punkten mehr auf dem Konto, muss zusehen, selbst nicht noch einmal in den Abstiegskampf zu geraten.