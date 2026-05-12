Doppelpacker Haridy sichert Ratinger C-Junioren den Sieg

Der Ratinger Nachwuchs hat Kampfgeist bewiesen. – Foto: Jens Terhardt

Die C-Junioren-Fußballer von Ratingen 04/19 hatten vor dem Spiel beim FC Wegberg-Beeck mächtig unter Druck gestanden – doch sie meisterten die Aufgabe erfolgreich. Die Mannschaft von Coach Daniel Kampmann kehrte mit einem furiosen 4:2 (2:2)-Erfolg nach Ratingen zurück und hat so weiterhin alle Möglichkeiten, den Klassenerhalt in der Regionalliga West, Staffel 2 zu realisieren.

Schon in den jüngsten Spielen konnte die Ratinger C-Jugend zeigen, was möglich ist. So unterlag sie im Halbfinale um den Nieder­rheinpokal gegen Tabellenführer Rot-Weiss Essen nur knapp mit 0:2 und verpasste so den Einzug ins Finale gegen den MSV Duisburg. Beim Meisterschaftsspiel bei Fortuna Köln, die den zweiten Platz innehat, trennte man sich hochverdient mit einem 2:2-Unentschieden.

Besonders die Art und Weise, wie sich das Team präsentierte und den frühen 0:2-Rückstand in einen Sieg drehte, war beeindruckend.

Zwei frühe Rückschläge

In Wegberg musste der Ratinger Nachwuchs gleich zu Beginn der Partie zwei Rückschläge hinnehmen: Nach einem eigenen Eckball kassierte Kampmanns Mannschaft nach einem Konter der Wegberger den ersten Gegentreffer, wenig später verwandelten die Gastgeber einen Freistoß zum 2:0. Doch nur fünf Minuten später verwandelte Ben Szopinski ebenfalls einen Freistoß sehenswert zum Anschlusstreffer für die Ratinger, die noch vor der Pause durch Johannes Maaßen auf Zuspiel von Mikail Aslan zum 2:2-Ausgleich kamen. Im zweiten Durchgang nutzten die Gäste das Momentum und kamen in der 65. Minute durch einen von Karim Haridy verwandelten Elfmeter zum 3:2. Kurz vor dem Spielende besorgte erneut Haridy die endgültige Entscheidung und sicherte seinem Team so drei wichtige Zähler im Abstiegskampf.

Durch den Erfolg in Wegberg belegen die Ratinger den eflten und damit vorletzten Tabellenplatz in der Regionalliga West, Staffel 2, konnten aber den Rückstand auf den Aufsteiger TSC Eintracht Dortmund und den Wuppertaler SV auf zwei Punkte verkürzen. Allerdings verbleiben nur noch drei Spiele bis zum Saisonende.

Eine Woche Pause, dann drei Spiele

Am kommenden Wochenende pausiert die Regionalliga West, Staffel 2 noch einmal. Für die Mannschaft von Daniel Kampmann geht es am Samstag, 23. Mai um 15 Uhr mit einem Spiel bei der SG Unterrath weiter. Es folgt das Heimspiel gegen den FC Viktoria Köln (6. Juni, 15 Uhr), am letzten Spieltag gastiert man bei Tabellenführer Rot-Weiss Essen (13. Juni, 15 Uhr)

04/19: Blaschke – Szopinski, Farhan Shaib, Haridy, Aydin, Aslan, Höpfner, Raßmann (17. Lüdtke), Maaßen, Doveden (61. Merkel), Haxhiu (54. Kim).