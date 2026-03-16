Doppelpacker Gremm beendet Durststrecke von Langengeisling

Durststrecke überstanden: Der FC Langengeisling hat gegen Kammerberg die drei Punkte geholt. – Foto: Marc Marasescu

Ein Dosenöffner war das 1:0 aber noch lange nicht. Beide Teams konnten ihre Nervosität nicht ablegen, doch die Gäste blieben aktiver. Der große und durchaus gut bespielbare Platz kam dabei dem Geislinger Team zugute. Mehrere Male versuchten es die Geislinger aus der Ferne, jedoch ohne Erfolg.

Mit einem 4:2 (2:0)-Erfolg bei der SpVgg Kammerberg hat sich der FC Langengeisling den ersten Dreier in diesem Fußballjahr geholt und sich im Kampf um den direkten Klassenerhalt zurückgemeldet. Von Beginn an suchten die Geislinger den Abschluss, wirkten – wie auch die Heimelf – allerdings erst noch zu hektisch. Immer wieder zogen die FCL-Kicker ab, wie auch Philipp Maiberger in der 16. Minute. SpVgg-Keeper Robin Aselment hatte den Schuss aus rund 25 Metern vermutlich etwas spät gesehen, machte jedenfalls bei diesem Treffer keine glückliche Figur.

Langengeisling zittert in den Schlussminuten

Dann musste es halt innerhalb des Strafraums gehen: Eine Hereingabe konnten die Kammerberger nicht konsequent klären. Kilian Stenzel jagte den Ball seitlich aus etwa elf Metern an den linken Innenpfosten und dann ins Tor (44.). „Das war die logische Konsequenz daraus, dass wir die aktivere Mannschaft waren“, meinte FCL-Vorsitzender Sepp Kaiser.

Nach der Pause drängte die Heimelf auf den Anschlusstreffer, was den Geislingern Raum für Konter bot. Doch mehr als ein Aufsetzer, der dem Kammerberger Keeper ins Gesicht prallte, sprang dabei nicht heraus. „So viel Dusel muss man auch nicht haben“, meinte Kaiser. Die SpVgg wechselte nun das Personal, brachte Tim Hoffmann und Justin Fauland – und war wenig später wieder zurück im Spiel. Ein Querschläger im Strafraum und eine ungeschickte Berührung führten zu einem Elfmeter für die Heimelf, den Domenik Kaiser in der 63. Minute verwandelte.

Doch der FCL hatte die passende Antwort: Eine Maiberger-Ecke köpfte Neuzugang Lenny Gremm in der 67. Minute zum 3:1 ein. Drops gelutscht? Nicht in dieser Saison. Vier Minuten vor Schluss bestrafte Martin Reindl eine Unkonzentriertheit in der Geislinger Abwehr. Es stand nur noch 3:2, wieder zittern. In der Nachspielzeit allerdings folgte dann die Erlösung. Einen weiten Abschlag von Torwart Michael Hierl konnte der Kammerberger Abwehrchef nicht kontrollieren. Er schlug über den Ball. Gremm konnte allein auf das Tor zulaufen und überwand Keeper Aselment zum 4:2 in der 93. Minute.