Doppelpacker Gindorf beschert Alemannia Aachen zweiten Heimsieg

Alemannia Aachen hat in der 3. Liga einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Vor 21.985 Zuschauern auf dem ausverkauften Tivoli besiegten die Schwarz-Gelben am Sonntagabend den 1. FC Saarbrücken mit 2:0 (2:0). Matchwinner war erneut Stürmer Lars Gindorf, der mit einem Doppelpack für den Unterschied sorgte.

Die Partie im Tivoli begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der zweiten Minute nutzte die Alemannia eine kollektive Unachtsamkeit in der Saarbrücker Hintermannschaft. Nach einem Einwurf auf der linken Seite war Pierre Nadjombe gedankenschneller als sein Gegenspieler Joel Bichsel, drang in den Strafraum ein und legte quer auf den völlig freistehenden Lars Gindorf, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste.

In der Folge drängten die Gäste auf den Ausgleich. Rodney Elongo-Yombo hatte nach einem Dribbling von Abdoulaye Kamara die große Chance, scheiterte aber an der starken Parade von Jan Olschowsky (8.). Kurze Zeit später traf Kamara nach einem Eckball per Kopf ins Netz, stand dabei aber knapp im Abseits – der Treffer zählte nicht (14.). Auch ein mögliches Foul an Kamara im Strafraum blieb ohne Konsequenzen (20.).

Während der FCS offensiv zunehmend gefährlicher wurde, zeigte sich die Alemannia im letzten Drittel eiskalt. Kurz vor der Pause leitete Mika Schroers die entscheidende Szene ein. Nach einem Antritt an der linken Strafraumkante spielte er den Ball scharf und ohne zu schauen in den Rückraum, wo erneut Gindorf goldrichtig stand. Der Angreifer traf flach mit Unterstützung des linken Innenpfostens zum 2:0 (40.).

Saarbrücken ohne Durchschlagskraft – Kamara fliegt vom Platz

In der zweiten Halbzeit intensivierten die Saarländer noch einmal ihre Angriffsbemühungen, doch Aachen verteidigte kompakt. Nach einer Flanke von Calogero Rizzuto wurde es gefährlich, als die Hereingabe an Freund und Feind vorbeirutschte und direkt auf das Tor flog – doch Olschowsky lenkte den Ball mit einer starken Reaktion zur Seite (65.).

Auch die Alemannia blieb im Umschaltspiel gefährlich. Ein Distanzschuss von Jeremias Lorch ging nur knapp über das Tor (69.), Schroers verpasste nach einem Zuspiel von Valmir Sulejmani das 3:0 ebenfalls nur knapp (73.). Ab der 80. Minute spielte die Heimelf dann in Überzahl, nachdem Kamara mit Gelb-Rot vom Platz musste.

Souverän zu drei Punkten

In der Schlussphase verwalteten die Aachener das Ergebnis souverän. Gindorf hatte zwar noch eine Möglichkeit zur endgültigen Entscheidung, scheiterte aber an Gäste-Keeper Phillip Menzel (87.). Die letzte Chance der Partie hatte der FCS: In der siebten Minute der Nachspielzeit kam Kai Brünker nach einer Ecke zum Kopfball, doch Olschowsky verhinderte mit einer Glanzparade den Anschlusstreffer.

Mit dem verdienten 2:0-Sieg klettert Alemannia Aachen auf den 15. Tabellenplatz der 3. Liga. Am kommenden Sonntag trifft die Mannschaft in Großaspach auf die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart.