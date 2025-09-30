Doppelpacker della Rovere führt U19 des FC Bayern zum ersten Youth-League-Sieg

Nach der bitteren Auftaktniederlage gegen den FC Chelsea haben die A-Junioren des FC Bayern nun ihre ersten drei Punkte beim FC Paphos geholt.

München – Der Start in die Youth League lief nicht wie geplant für die U-19 des deutschen Rekordmeisters. Nach einer irren Aufholjagd, verloren die Münchner am Ende durch ein Traumtor mit 2:3 gegen den FC Chelsea. Der Nachwuchs des FC Bayern steckt jedoch keineswegs in einer Krise. Ganz im Gegenteil: Fünf ihrer sechs Spielen in der A-Junioren-Bundesliga hat die Mannschaft von Peter Gaydarov gewonnen, zuletzt am vergangenen Wochenende mit 3:1 gegen den Nachwuchs des SSV Ulm.

„Mit voller Konzentration und geschärften Sinnen wollen wir die drei Punkte holen.“

Peter Gaydarov, U19-Trainer des FC Bayern.

Der heutige Gegner kommt aus Zypern. Der FC Paphos dürfte nur ausgewiesene Fußballexperten ein Begriff sein. Alles andere als ein Sieg für U19 von der Säbener Straße wäre am Dienstagnachmittag eine Enttäuschung. „Bei unserer ersten Auswärtsreise geht es für uns in ein neues Land. Mit Paphos treffen wir auf einen Gegner, der mutig auftritt und Fußball spielen will“, sagte der 34-jährige Trainer im Vorfeld der Partie auf der Website des FC Bayern. „Mit voller Konzentration und geschärften Sinnen wollen wir die drei Punkte holen.“

U19 des FC Bayern hofft auf die ersten drei Punkte in der UEFA Youth League gegen den FC Paphos

Im neuen Youth League beziehungsweise im neuen System der UEFA Champions League zählt jeder Punkt. Platz eins bis acht qualifizieren sich direkt für die Finalspiele. Platz neun bis 24 spielen in einer K.O Runde um das Weiterkommen. Für die letzten zwölf Teams ist der Wettbewerb beendet. Nach dem ersten Spieltag stehen die Bayern auf Platz 23 und der Gastgeber auf dem vorletzten Platz.

Besonders gefährlich für Zyprioten wird Offensivjuwel Felipe Chavez. Im Spiel gegen Chelsea gelang dem 18-jährigen Talent ein Doppelpack und brachte die Münchner zurück ins Geschehen. Auch Namen wie Guido della Rovere und Moritz Göttlicher, wurden bei der Analyse der roten U19 mit Sicherheit genannt. Der FC Bayern ist in der Favoritenrolle und will heute die ersten Punkte fürs Weiterkommen einsammeln. (Benedict Schweiger)