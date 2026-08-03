Doppelpacker Bilal Brusdeilins beschert St. Tönis den Burgpokal

St. Tönis gewinnt erneut den Burgpokal. – Foto: Markus Verwimp

Beide Treffer besorgte Neuzugang Bilal Brusdeilins. Damit nahm der Sportclub bereits zum dritten Mal – auch schon 2023 hatte er ganz oben auf dem Siegertreppchen gestanden – die stattliche Siegprämie von 1000 Euro mit nach Hause. Die nackte Bilanz spricht Bände: vier Siege und 24:1 Tore. Das wird sicherlich auch Trainer Bekim Kastrati, der erst Donnerstag aus dem Urlaub zurückkommt und wieder von Adli Lachheb vertreten wurde, freuen.

Im Halbfinale am Samstag hatte der Oberligist den OSV Meerbusch deutlich mit 7:1 (3:1) geschlagen. Hier teilten sich der starke Farid Omorou, Neuzugang Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (jeweils zwei), der gleich seinen Wert unter Beweis stellte, Jonas Theuerzeit, der technisch wieder glänzende Tyler Nkamanyi und Eghosa Aaron Ogbeide die Treffer. Das Tor des OSV zum zwischenzeitlichen 1:3 ging auf das Konto Marc Rommel. Im Finale wurde schließlich Brusdeilins, der am Sonntag als einziger Töniser erneut in der Startelf stand, durch seine beiden Tore (20./32.) zum Matchwinner.

Die Amerner hatten sich durch einen 2:0-Erfolg gegen die DJK Fortuna Dilkrath, die überraschend den Ausrichter Brüggen hinter sich gelassen hatte, fürs Endspiel qualifiziert. In dieser Partie gingen beide Treffer auf das Konto von Anas Lambrati.

Heffungs steigt wieder ins Training ein

Personelles am Rande: der aus Holzheim geholte Aaron Thomas ist inzwischen schon nicht mehr beim SC St. Tönis an Bord. In der vergangenen Woche stieg aber immerhin der zuletzt verletzte Sturmtank Morten Heffungs wieder ins Training ein. Dafür schied Luca Esposito am Samstag mit einer Oberschenkelverletzung aus, Kris Poestges gesellte sich im Finale mit einer Zerrung hinzu. Bei beiden sah es allerdings nicht nach bedrohlichen Blessuren aus. Darüber hinaus könnte der kurzfristig in seine Heimat abgereiste Julian Andres Suaterna-Florez bald wieder zum Team stoßen.

Unterdessen sicherte sich der OSV Meerbusch nach Toren von Angelo Recker und Saba Khargelica durch einen 2:0-Erfolg gegen Dilkrath Platz drei. Platz fünf ging an den ASV Süchteln, der den insgesamt etwas enttäuschenden Nachbarn SC Union Nettetal im Duell zweier Landesliga-Konkurrenten mit 4:0 (2:0) in die Schranken verwies. Die schon in den Vorrunden ausgeschiedenen SSV Grefrath – bei Fynn Glutting hat sich der Verdacht auf einen Kreuzbandabriss bestätigt –, VfR Fischeln, SC Waldniel und SC Victoria Mennrath waren am Wochenende nicht mehr dabei.

Auszeichnungen Bester Torhüter: Theodor Domenico Pollino (OSV Meerbusch); meiste Tore: SC St. Tönis; fairstes Team: SC St. Tönis; bester Torjäger: Leonit Popova (ASV Süchteln, sechs Treffer); bester Feldspieler: Bilal Brusdeilins (SC St. Tönis).