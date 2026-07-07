Doppelpack zwischen den Pfosten: Verbandsligist holt zwei Torhüter

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Mit der Zusage von insgesamt 18 Spielern und der Verlängerung von Trainer Garrit Golombek ist der SV 1890 Westerhausen schon weit in seiner Planung für die neue Saison vorangeschritten. Inzwischen hat der Verbandsligist auch seine ersten Neuzugänge präsentiert - darunter ein neues Torwartduo.

Vom Verbandsliga-Kontrahenten SC Bernburg wechselt Kevin Schneider zur Wolfsberg-Elf. Der 23-Jährige kam für die Bernburger in den vergangenen drei Jahren auf insgesamt 48 Einsätze in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse. Zuvor sammelte Schneider schon erste Verbandsliga-Erfahrung zwischen den Pfosten des SV Edelweiß Arnstedt. Zum Spielerprofil:

"Kevin hat bei unserem direkten Ligakonkurrenten über Jahre hinweg bewiesen, dass er ein guter und vor allem zuverlässiger Torwart ist", sagt SVW-Coach Golombek in der Vereinsvorstellung. "Ich bin überzeugt, dass ein starker Konkurrenzkampf jeden Einzelnen besser macht. Das haben wir bereits in der vergangenen Saison gesehen", unterstreicht der 35-Jährige. Man habe "nun drei Keeper, die sich auf hohem Niveau um den Platz im Tor duellieren werden", so Golombek.

Talentierter Keeper kommt vom Landesligisten Oscherslebener SC

Neben der bisherigen Nummer eins Julian Nebe und Neuzugang Kevin Schneider komplettiert Tim Rohde das neu formierte Torwarttrio des Verbandsligisten. Der noch 17-Jährige war für den Oscherslebener SC in der abgelaufenen Saison 17 Mal in der LOTTO-Landesliga Nord im Einsatz. Zum Spielerprofil: