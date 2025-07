Doppelpack zum Auftakt – Spiele von 1860 München gegen Essen und Osnabrück live im Free-TV

Am Freitagabend eröffnet der TSV 1860 München die Drittliga-Saison in Essen. Dabei sind die ersten beiden Löwen-Partien kostenlos zu sehen.

München – Endlich geht es wieder los! Die Vorzeichen vor der Drittliga-Spielzeit 2025/26 beim TSV 1860 München sind nach den vielversprechden Testspielen klar. Nach sieben Jahren in der 3. Liga wollen die Löwen den Blick nach oben wagen und die Rückkehr in die Zweitklassigkeit ins Auge fassen. Dabei sind die Sechziger als Fanmagnet und Aufstiegsfavorit auch bei den Live-Übertragungen im Free-TV gefragt. Gleich die ersten beiden Partien der Löwen sind für alle Fans frei empfangbar.

Der Startschuss in die Drittliga-Spielzeit 2025/26 fällt am Freitagabend im Stadion an der Hafenstraße bei Rot-Weiß Essen. Anpfiff ist um 19 Uhr. Wir berichten wie immer ausführlich im Live-Ticker.