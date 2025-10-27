Doppelpack vor der Pause schockt FC – Wildsteig/Rottenbuch unterliegt Bayernliga-Reserve

„So ein Spiel kann komplett in die andere Richtung laufen“, beteuerte Hubert Jungmann nach der 0:2 (0:2)-Niederlage des FC Wildsteig/Rottenbuch beim ungeschlagenen Tabellenführer TuS Geretsried II. Zwar räumte der FC-Coach einen „verdienten Sieg“ der Gastgeber ein, doch gab es im ersten Abschnitt zwei Szenen, die die Chronologie der Begegnung wesentlich hätten beeinflussen können.

Nach zwei anfänglichen Möglichkeiten des TuS starteten die Gäste plötzlich einen Konter. Tobias Trainer wurde dabei zu Fall gebracht – Elfmeter. Fabian Kees schnappte sich die Kugel, schoss aber aber am Kasten der Geretsrieder vorbei (22.). Dann stand Adrian Niggl urplötzlich völlig frei und zentral vor dem Tor, brachte den Ball aber nicht an TuS-Schlussmann Sebastian Untch vorbei (39.). Fast im Gegenzug schlug ein 25 Meter-Knaller von Nicki Karpouzidis im Torwinkel des FC ein, und schon führten die Gastgeber mit 1:0 (43.). Dieser Treffer zeigte Wirkung. „War wie ein Genickschlag“, beobachtete Hubert Jungmann. Zumal einer der ganz seltenen Stellungsfehler beim FC sogleich zum 0:2 führte (43.).