Doppelpack vor der Pause schockt FC – Wildsteig/Rottenbuch unterliegt Bayernliga-Reserve

Wildsteig/Rottenbuch unterliegt Geretsried II mit 0:2. Beim Stand von 0:0 verschoss der FC zu allem Übel auch noch einen Elfmeter.
„So ein Spiel kann komplett in die andere Richtung laufen“, beteuerte Hubert Jungmann nach der 0:2 (0:2)-Niederlage des FC Wildsteig/Rottenbuch beim ungeschlagenen Tabellenführer TuS Geretsried II. Zwar räumte der FC-Coach einen „verdienten Sieg“ der Gastgeber ein, doch gab es im ersten Abschnitt zwei Szenen, die die Chronologie der Begegnung wesentlich hätten beeinflussen können.
Nach zwei anfänglichen Möglichkeiten des TuS starteten die Gäste plötzlich einen Konter. Tobias Trainer wurde dabei zu Fall gebracht – Elfmeter. Fabian Kees schnappte sich die Kugel, schoss aber aber am Kasten der Geretsrieder vorbei (22.). Dann stand Adrian Niggl urplötzlich völlig frei und zentral vor dem Tor, brachte den Ball aber nicht an TuS-Schlussmann Sebastian Untch vorbei (39.). Fast im Gegenzug schlug ein 25 Meter-Knaller von Nicki Karpouzidis im Torwinkel des FC ein, und schon führten die Gastgeber mit 1:0 (43.). Dieser Treffer zeigte Wirkung. „War wie ein Genickschlag“, beobachtete Hubert Jungmann. Zumal einer der ganz seltenen Stellungsfehler beim FC sogleich zum 0:2 führte (43.).
Es war fast klar, dass sich der Spitzenreiter diesen Vorsprung nicht mehr würde nehmen lassen. Und so kam es auch. Die Gäste hatten nach Seitenwechsel noch zwei Möglichkeiten. Ein Freistoß von Fabian Mayer verfehlte sein Ziel knapp. Auch Josef Noder kam dem Anschlusstreffer nahe. „Letztlich aber waren wir zu wenig zwingend“, räumte Jungmann ein. „Wir haben nicht den Druck aufbauen können, den wir gebraucht hätten.“ Der TuS verwaltete den Vorsprung geschickt durch viel Ballbesitz und geschickte Aktionen. Wildsteig/Rottenbuch indes schaffte es nicht mehr entscheidend nach vorn, obgleich auf Dreierkette umgestellt und Martin Hennebach ganz nach vorne geschickt wurde.
Die Geretsrieder vergaben dann auch noch einen Elfmeter nach einer allzu robusten Aktion von Gregor Schaffer. Kleiner Trost: FC-Keeper Andreas Greinwald parierte den Elfmeter (75.). Um weiter halbwegs den Anschluss nach oben zu halten, muss die Jungmann-Truppe am kommenden Sonntag bei der SG Aying/Helfendorf bestehen.