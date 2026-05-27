Doppelpack von Weiche: Maxim Jurk und Elias Kurzbach zum TSB Flensburg von Ismail Yesilyurt · Heute, 20:38 Uhr · 0 Leser

Coach Tore Wächter (TSB Flensburg) bekommt mit Maxim Jurk und Elias Kurzbach eine größere Auswahl. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Flensburger Fußball-Oberliga-Aufsteiger TSB Flensburg bastelt weiter mit Hochdruck am Kader für die höchste schleswig-holsteinische Spielklasse. Dem sportlichen Management ist dabei ein echter Coup auf dem lokalen Transfermarkt gelungen: Mit Maxim Jurk und Elias Kurzbach wechseln gleich zwei hochtalentierte, entwicklungsfähige Akteure vom Stadtrivalen SC Weiche Flensburg 08 an die Eckener Straße. Der TSB sichert sich mit diesem Doppelpack nicht nur erhebliche fußballerische Qualität, sondern gewinnt zeitgleich zwei Spieler mit enormer Perspektive für die Zukunft.

Regionalliga-Erfahrung und offensive Flexibilität für den TSB Der 21-jährige Mittelfeldakteur Maxim Jurk stammt ursprünglich aus der renommierten Nachwuchsabteilung des SC Weiche Flensburg 08 und schaffte dort den Sprung bis in den erweiterten Regionalliga-Kader. Bereits im Jahr 2023 feierte er sein Debüt in der Regionalliga Nord. Jurk gilt im Zentrum als extrem laufstarker, dynamischer und beidfüßiger Akteur, der vor allem durch seine hohe Intensität im Spiel gegen den Ball besticht. Trotz seines noch jungen Alters bringt er wertvolle Erfahrung aus dem gehobenen Leistungsbereich mit an die Eckener Straße.

Die zweite Verstärkung für die Flensburger ist Elias Kurzbach, der vor allem die offensive Flexibilität des Aufsteigers spürbar beleben soll. Kurzbach, der sowohl im offensiven Mittelfeld als auch direkt in der Angriffsreihe eingesetzt werden kann, sammelte zuletzt im Herrenbereich der U23-Oberligamannschaft des SC Weiche Flensburg 08 wichtige Spielpraxis. Dort machte er im schleswig-holsteinischen Oberhaus immer wieder mit seiner Dynamik und einer vorbildlichen Mentalität auf sich aufmerksam.