Doppelpack von Weiche: Maxim Jurk und Elias Kurzbach zum TSB Flensburg

Der Flensburger Fußball-Oberliga-Aufsteiger TSB Flensburg bastelt weiter mit Hochdruck am Kader für die höchste schleswig-holsteinische Spielklasse. Dem sportlichen Management ist dabei ein echter Coup auf dem lokalen Transfermarkt gelungen: Mit Maxim Jurk und Elias Kurzbach wechseln gleich zwei hochtalentierte, entwicklungsfähige Akteure vom Stadtrivalen SC Weiche Flensburg 08 an die Eckener Straße. Der TSB sichert sich mit diesem Doppelpack nicht nur erhebliche fußballerische Qualität, sondern gewinnt zeitgleich zwei Spieler mit enormer Perspektive für die Zukunft.
Der 21-jährige Mittelfeldakteur Maxim Jurk stammt ursprünglich aus der renommierten Nachwuchsabteilung des SC Weiche Flensburg 08 und schaffte dort den Sprung bis in den erweiterten Regionalliga-Kader. Bereits im Jahr 2023 feierte er sein Debüt in der Regionalliga Nord. Jurk gilt im Zentrum als extrem laufstarker, dynamischer und beidfüßiger Akteur, der vor allem durch seine hohe Intensität im Spiel gegen den Ball besticht. Trotz seines noch jungen Alters bringt er wertvolle Erfahrung aus dem gehobenen Leistungsbereich mit an die Eckener Straße.
Die zweite Verstärkung für die Flensburger ist Elias Kurzbach, der vor allem die offensive Flexibilität des Aufsteigers spürbar beleben soll. Kurzbach, der sowohl im offensiven Mittelfeld als auch direkt in der Angriffsreihe eingesetzt werden kann, sammelte zuletzt im Herrenbereich der U23-Oberligamannschaft des SC Weiche Flensburg 08 wichtige Spielpraxis. Dort machte er im schleswig-holsteinischen Oberhaus immer wieder mit seiner Dynamik und einer vorbildlichen Mentalität auf sich aufmerksam.
Die Verpflichtung des Duos unterstreicht die klare Philosophie des TSB Flensburg, verstärkt auf hungrige Akteure aus der direkten Umgebung zu setzen. Der Sportliche Leiter Dennis Dieck zeigte sich hocherfreut über den gelungenen Transfer-Doppelpack:
„Wir freuen uns sehr, dass sich Maxim und Elias für unseren Weg beim TSB entschieden haben. Beide Spieler passen sportlich und menschlich hervorragend in unsere Mannschaft und verkörpern genau die Mentalität, die wir sehen wollen: ehrgeizig, lernwillig und hungrig auf Entwicklung. Wir möchten jungen Spielern aus der Region eine echte Perspektive bieten und ihnen die Möglichkeit geben, sich im Herrenbereich weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt davon, dass beide bei uns den nächsten Schritt machen können.“