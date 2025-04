Doppelpack von Vladislav Werle rettet dem SV Hellern einen Punkt

In einem Nachholspiel musste der TUS Glane beim SV Hellern antreten. Es war ein sehr umkämpftest Spiel mit vielen Highlights. Beide Mannschaften spielten auf Sieg. Mitte der ersten Halbzeit brachte Mamadou Faye mit seinem 4. Saisontor die Gäste in Führung. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff baute der TUS Glane seine Führung aus. Erneut war es Mamadou Faye, der von der Abwehr des Gastgebers nicht gestoppt werden konnte.

Die Stimmen zum Spiel:

"Wir haben uns in einem zweikampfbetonten Spiel eine 2:0-Führung erarbeitet. Bis zum Anschlusstreffer haben wir sehr aufmerksam verteidigt. Leider haben wir dann durch Unkonzentriertheiten innerhalb einer Minute zwei Gegentreffer bekommen. Das darf uns so nicht passieren. In der Schlussphase waren wir in einigen Situationen zu überhastet. Unterm Strich ein Remis, dass vermeidbar war," sagte uns Coach Frank Rethmann (TUS Glane).