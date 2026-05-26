Doppelpack von Joker Joel Saengersdorf: TSV Düren stürmt Richtung Aufstieg

Der Türkische SV Düren braucht zum Aufstieg nur noch einen Sieg aus zwei Spielen. – Foto: Manfred Heyne

Fußball-Bezirksliga 3: Der Aufstieg des TSV Düren ist zum Greifen nah. Birkesdorf hat einen Coach für die neue Saison.

Wie in den vergangenen Wochen erarbeitete sich der Ligaprimus sehr viele Torabschlüsse. Trotzdem ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. „Wir haben Ball und Gegner gut laufen lassen, unser Gegenpressing war sehr gut. Aber was ist, wenn wir wieder ein Gegentor kassieren?“, hatte Dürens Trainer Yunus Kocak ein mulmiges Gefühl.

Der 28. Spieltag in der Bezirksliga, Staffel drei, ist absolviert. Und die SG Türkischer SV Düren hat beste Chancen, in die Landesliga aufzusteigen. Durch einen 3:0-(0:0)-Heimerfolg über Rhenania Bessenich konnte der TSV die Tabellenspitze verteidigen.

In der 66. Minute wechselte Kocak Joel Saengersdorf für den Torschützen Barroso ein. Dem Joker gelangen die beiden weiteren Treffer. Das 2:0 bekam er von Koray Örgün aufgelegt (69.). Beim 3:0 schaltete Saengersdorf nach einem Abpraller am schnellsten (86.).

Der Treffer für die Rhenania fiel nicht, dafür war der TSV selbst erfolgreich. Mit einem strammen Schuss in die kurze Ecke brachte Gaiton Barroso die Elf von Kocak in Führung (54.). Wenig später tauchte Bessenich mit der ersten und einzigen Chance vor TSV-Keeper Kaan Gökcesin auf, der eine Glanzparade zeigte.

Der Vorsprung des TSV Düren auf die beiden Verfolger SC Elsdorf und SV Lövenich/Widdersdorf beträgt einen Zähler. Allerdings haben diese beiden Teams auch schon ein Spiel mehr absolviert.

Schützenhilfe für den TSV Düren gab es weder vom TuS Langerwehe noch von Alemannia Lendersdorf. Langerwehe unterlag in Elsdorf 1:4 (1:2). „Elsdorf spielte einen guten Fußball. Wir hatten nicht unseren besten Tag, uns fehlten die letzten Prozentpunkte“, gab TuS-Coach Tim Krumpen zu Protokoll. Mohamed Dahas traf gleich dreimal für Elsdorf. Langerwehe war immerhin einmal durch Julian Eversheim erfolgreich (43.).

Die Alemannia aus Lendersdorf kam nach einem 1:1-Pausenstand gegen den SV Lövenich/Widdersdorf noch mit 1:5 unter die Räder. Lendersdorf hatte gut ins Spiel gefunden und ging nach einem schönen Angriff durch Denis Walter in Führung (19.). Im weiteren Verlauf waren Chancen zum 2:0 da, Lendersdorf nutzte sie aber nicht. Auf der anderen Seite zeigte Maurice Wieting, mit jetzt 43 Treffern der Top-Torjäger der Liga, sein Können. Er nutzte seine erste Gelegenheit zum Ausgleich (45.).

Der Knackpunkt für die Alemannia war dann der Platzverweis für Tim Greven (45.+2). Zunächst rettete er hinten in höchster Not, beschwerte sich dann aber über einen fehlenden Abseitspfiff und bekam Gelb. Auch danach reklamierte er weiter und sah Gelb-Rot.

Die Geschichte der zweiten Halbzeit ist dann schnell erzählt. Lövenich fand in Überzahl immer wieder die freien Räume. Wieting vergab zwar vier Großchancen, füllte sein Torekonto aber mit zwei zusätzlichen Treffern (48., 83.) weiter auf. Dazu traf Muharrem Cicek (53.), und Lendersdorfs Innenverteidiger Dustin Kaiser fälschte einen Ball ins eigene Tor ab (57.).

Ärger über späten Ausgleich

Ebenfalls sechs Treffer fielen in der Partie zwischen Viktoria Birkesdorf und dem VfL Sindorf. Beim 3:3 (1:1) verteilten sich die Tore gleichmäßig. „Die Mannschaft hat sehr gut agiert, aber das 3:3, ein Kopfballtor nach einer Ecke in der Nachspielzeit, ärgert mich sehr“, konnte sich Willy Kirschbaum, der für die letzten drei Partien die Viktoria betreut, nur gedämpft freuen. Dreimal ging sein Team in Führung. Tahrek Bako (9.), Julian Perse (57.) und Benjamin Hempel (88.) trafen. Dreimal kam Sindorf, das nach der Partie den Klassenerhalt feiern durften, zurück und glich immer wieder aus.

Während der Woche hatte es schon große Freude über den Transfer von Marc Wollersheim gegeben. Er kommt vom Mittelrheinliga-Absteiger Sportfreunde Düren. Zudem hat Birkesdorf einen Trainer gefunden. Dieser ist im Fußballkreis Düren kein Unbekannter. Dario Paradiso, der bereits Kurdistan Düren und die SG Türkischer SV Düren gecoacht hat, übernimmt im Sommer. Zuletzt war er beim Landesligisten Fortuna Bonn beschäftigt. Dort musste er vor einem Monat gehen.

Die Spiele im Überblick:

Frechen 20 II - SV Weiden 5:3: 1:0 Gökcen (18.), 2:0 Marquardt (26.), 3:0 Kotoku (35.), 4:0 Jansen (41./Foulelfmeter), 4:1 Birk (50.), 4:2 Boedts (54./Handelfmeter), 5:2 Evora (58.), 5:3 Marenzi (82.) Gelb-Rot: Evora (87./Frechen)

Türk. SV Düren - Rhen. Bessenich 3:0: 1:0 Barroso (54.), 2:0, 3:0 Saengersdorf (69./86.)

Alem. Lendersdorf - SV Lövenich/Widdersdorf 1:5: 1:0 Walter (19.), 1:1, 1:2 Wieting (45., 48.), 1:3 Cicek (53.), 1:4 Kaiser (57./Eigentor), 1:5 Wieting (83.) Gelb-Rot: Greven (45.+2)

Elsdorf - Langerwehe 4:1: 1:0, 2:0 Dahas (29., 39.), 2:1 Eversheim (43.), 3:1 Sirin (46.), 4:1 Dahas (90.)

Vikt. Birkesdorf - Sindorf 3:3: 1:0 Bako (9.), 1:1 Yavuz (15.), 2:1 Perse (57.), 2:2 Marin-Mielke (82.), 3:2 Hempel (88.), 3:3 Bonsch (90.+3)

Ahrem - Erftstadt-Lechenich 4:6: 1:0 Weber (4./Foulelfmeter), 1:1, 1:2 Koury (7., 13.), 1:3 Schmitz (17.), 1:4 Koury (29.), 2:4 Winkler (45.+12), 3:4 Vesen (55.), 3:5 Koury (61.), 4:5 Ricciardi (80.), 4:6 Koury (90.+3)

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