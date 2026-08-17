Doppelpack von Haufe: Radeberger SV schlägt Hoyerswerda 3:1

– Foto: Andre Nürnberger

Auftakt nach Maß für den Radeberger SV in der Landesklasse Ost: Vor 85 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Trainer Christoph Klippel am 1. Spieltag mit 3:1 (0:0) gegen den Hoyerswerdaer FC durch.

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein Duell auf Augenhöhe. Jacques Damm, Sportlicher Leiter des RSV, ordnete die ersten 45 Minuten gewohnt sachlich ein: „Wie ich schon im Vorfeld gesagt habe: Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Die erste Halbzeit war zwar recht zerfahren, aber beide Mannschaften agierten auf Augenhöhe.“ Beide Teams kamen zu ersten Möglichkeiten, ohne jedoch entscheidend durchzudringen.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle. „Im Laufe der Zeit sind wir dann etwas stärker geworden. Wir sind sehr gut aus der Kabine gekommen“, analysierte Damm. Die Belohnung folgte in der 63. Minute, als Julian Babisch zur Radeberger 1:0-Führung traf. Die Gäste von Trainer Benjamin Hoßmang gaben sich jedoch nicht auf. Nach einer kurzen Trinkpause fanden sie zurück in die Partie und erzwangen einen Strafstoß: Silvio Liebe verwandelte in der 76. Minute sicher zum 1:1-Ausgleich. „Nach der Trinkpause war Hoyerswerda etwas besser im Spiel und hat durch den Elfmeter das 1:1 gemacht – was zu diesem Zeitpunkt, denke ich, auch gerecht war“, so der Sportliche Leiter.