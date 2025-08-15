Doppelpack von Ezekwem bringt Rödinghausen in Runde 2.

Der SV Rödinghausen hat die 1. Runde des Westfalenpokals beim Landesligisten FC Lübbecke mit 1:3 gewonnen – allerdings nach deutlich schwererer Arbeit, als es das Ergebnis vermuten lässt.

Vor 1112 Zuschauern hielt Lübbecke lange stark dagegen. Die erste Hälfte blieb torlos, da der Regionalligist nur selten Lücken fand und die Hausherren mutig verteidigten.

Nach der Pause nahm die Partie dann Fahrt auf. In der 68. Minute erlöste C. Ezekwem den Favoriten mit dem 0:1, nur zwei Minuten später legte er mit einem platzierten Abschluss das 0:2 nach (70.). Doch Lübbecke gab sich nicht auf: M. Siedler verkürzte in der 76. Minute auf 1:2 und brachte noch einmal Spannung ins Spiel.