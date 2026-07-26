Doppelpack von Ebel: SV Babelsberg 03 siegt furios bei Chemie Leipzig

Mit großer Spannung und spürbarer Vorfreude reisten die Babelsberger nach Sachsen, um den ersten Pflichtspielauftritt der Saison zu absolvieren. Der neue Trainer Michael Braune schickte eine schlagkräftige Formation auf den Rasen. Im Tor vertraute er auf Maximus Babke, während Gordon Büch, Jannis Lang, Tobias Hasse, Laurin von Piechowski, Paul-Roman Wegener, Tino Schmidt, Theo Ogbidi, Min-Gi Kan, Lukas Lämmel und Amadeus Ebel ebenfalls in der Startelf standen. Vor 4999 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte Begegnung, in der die Babelsberger mit viel Leidenschaft agierten, um den angestrebten Dreier einzufahren.

Der Doppelschlag in der zweiten Halbzeit