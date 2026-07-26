Doppelpack von Ebel: SV Babelsberg 03 siegt furios bei Chemie Leipzig

Der SV Babelsberg 03 ist heute mit einem 2:0-Auswärtssieg bei der BSG Chemie Leipzig in die neue Saison der Regionalliga Nordost gestartet. Vor 4999 Zuschauern avancierte Amadeus Ebel mit einem Doppelpack in der zweiten Halbzeit zum Matchwinner für die Babelsberger. Durch diesen Erfolg ordnen sich die Filmstädter nach dem 1. Spieltag auf dem fünften Tabellenplatz ein und blicken mit viel Selbstvertrauen auf das anstehende Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena.
Gelungener Start für das Team von Michael Braune
Mit großer Spannung und spürbarer Vorfreude reisten die Babelsberger nach Sachsen, um den ersten Pflichtspielauftritt der Saison zu absolvieren. Der neue Trainer Michael Braune schickte eine schlagkräftige Formation auf den Rasen. Im Tor vertraute er auf Maximus Babke, während Gordon Büch, Jannis Lang, Tobias Hasse, Laurin von Piechowski, Paul-Roman Wegener, Tino Schmidt, Theo Ogbidi, Min-Gi Kan, Lukas Lämmel und Amadeus Ebel ebenfalls in der Startelf standen. Vor 4999 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte Begegnung, in der die Babelsberger mit viel Leidenschaft agierten, um den angestrebten Dreier einzufahren.
Der Doppelschlag in der zweiten Halbzeit
Nach einer torlosen ersten Halbzeit belohnte sich die Babelsberger Mannschaft im zweiten Durchgang für ihren engagierten Aufwand. In der 63. Spielminute kombinierte sich der SV Babelsberg 03 mit einem schnellen Ball in den gegnerischen Strafraum. Dort folgte der entscheidende Querpass, den Amadeus Ebel im Tor versenkte. Die Gäste blieben auch in der Folgezeit aufmerksam. In der 75. Minute verlor ein Spieler von Chemie Leipzig an der Seitenlinie den Ball. Der SV Babelsberg 03 nutzte die Situation konsequent aus, sodass der Babelsberger Torschütze nur noch das leere Tor treffen musste, um mit dem 0:2 den Doppelpack und den Auswärtssieg perfekt zu machen.
Die Tabellensituation nach dem ersten Spieltag
Durch diesen 2:0-Erfolg verbucht der SV Babelsberg 03 die ersten drei Punkte der noch jungen Saison und rangiert auf dem fünften Tabellenplatz. Für den SV Babelsberg 03 richtet sich die Konzentration nun direkt auf das erste Heimspiel der Saison. Am 2. Spieltag empfangen die Filmstädter am Freitag, den 31.07.2026, um 19 Uhr den FC Carl Zeiss Jena im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion.