Doppelpack von Buß: Papenburg verteidigt Tabellenführung

BW Papenburg hat im Topspiel gegen SFN Vechta einen wichtigen 2:1-Heimsieg eingefahren. Keno Buß schnürte einen Doppelpack für die Gastgeber, ehe die Gäste trotz Unterzahl noch einmal für eine spannende Schlussphase sorgten.

Blau-Weiß Papenburg erwischte einen guten Start in die Partie und ging bereits in der 12. Minute in Führung. Nach einer Flanke von Jonas Korte nahm Keno Buß den Ball direkt und setzte ihn sehenswert in den linken Giebel.

Die Gastgeber bestimmten in der Folge das Spielgeschehen und kamen immer wieder über die Außen zu Chancen. Während Papenburg weitere Möglichkeiten unter anderem durch Ole Eucken und erneut Buß liegen ließ, blieb SFN Vechta im Spiel nach vorne zunächst weitgehend harmlos. Mit der verdienten 1:0-Führung ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Kurz nach dem Seitenwechsel tauchte Vechta erstmals gefährlich vor dem Papenburger Tor auf, doch Simon Zwickla scheiterte frei vor dem Tor an Keeper Beekmann.

In der 63. Minute schwächten sich die Gäste dann selbst: Zwickla sah die Gelb-Rote Karte, nachdem er den Ball nach dem Pfiff des Schiedsrichters wegschoss. Nur zwei Minuten später nutzte Papenburg die Überzahl aus. Paul Marx legte für Keno Buß auf, der mit seinem fünften Saisontor auf 2:0 erhöhte.

Vechta verkürzt - Papenburg zittert sich ins Ziel

Trotz Unterzahl gaben sich die Gäste nicht auf. In der 83. Minute verkürzte Flemming Sager auf 2:1 und sorgte damit noch einmal für Spannung in der Schlussphase.

Vechta kam sogar noch einmal zu einem gefährlichen Freistoß in der Nachspielzeit, doch Papenburgs Torhüter Beekmann sicherte nach einer anschließenden Ecke den Ball und machte damit den Sieg perfekt.

Am Ende brachte Blau-Weiß Papenburg den Vorsprung über die Zeit und bleibt nach dem wichtigen Dreier, auch mit Blick auf Beverns 3:0-Auswärtssieg, punktgleich mit den Cloppenburgern an der Tabellenspitze.