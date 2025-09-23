Doppelpack von Bent Otten bringt Wörpetal endgültig auf Kurs

Wörpetal erwischte in Kirchwalsede den besseren Start. Nach einem Foul an Bent Otten verwandelte Jacob Seeger den fälligen Strafstoß zum 0:1 (6.). In der 23. Minute gelang Walsede durch Carl Himmler jedoch der Ausgleich. Anschließend boten sich beiden Teams Gelegenheiten zur Führung, doch erst in der 41. Minute traf Jonas Marherr nach Flanke von Otten zur 2:1-Pausenführung für die Gäste.

Nach dem Seitenwechsel glich Walsede erneut aus – diesmal war Finn-Luca Niemeyer der Torschütze (63.). Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Mit einem Doppelpack (64., 67.) stellte Bent Otten auf 4:2 für den FC Wörpetal. Die Partie blieb aber turbulent. Nur drei Minuten später verkürzte Wörpetal-Kapitän Jonas Wahlers per Eigentor auf 3:4 (70.).

In der Schlussphase drängte Walsede auf den dritten Ausgleich und hätte diesen durchaus verdient gehabt. Doch Wörpetal rettete die knappe Führung über die Zeit und nahm drei Punkte mit nach Hause. „Für Walsede war es sicherlich ärgerlich. Man muss fairerweise sagen, dass es auch 4:4 hätte enden können“, räumte Wörpetals Trainer Dennis Bargemann ein. Auch Walsede-Coach Michel Müller sah ein ausgeglichenes Spiel, fügte aber hinzu: „Über die Niederlage können wir uns letztlich nicht beschweren.“