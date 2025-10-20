Doppelpack von Alex Vogel ebnet den Weg zum Auswärtserfolg

Die U23 von Hannover 96 hat am 14. Spieltag der Regionalliga Nord einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim Nachwuchsteam von Werder Bremen II setzten sich die Roten mit 3:1 (0:0) durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgten Alex Vogel (50., 79.) und Franz Roggow (88./Elfmeter) im zweiten Durchgang für die Entscheidung.

In einer ausgeglichenen Anfangsphase tasteten sich beide Teams zunächst ab. 96 spielte diszipliniert aus einer kompakten Ordnung heraus und setzte auf gezielte Umschaltaktionen, während Bremen auf Ballbesitz setzte. Gefährliche Szenen blieben zunächst Mangelware, ehe Hannover nach dem Seitenwechsel die Initiative übernahm.

Fünf Minuten nach Wiederbeginn setzte sich Vogel entschlossen an der Strafraumkante durch und traf aus rund 20 Metern präzise ins Eck zur verdienten 1:0-Führung (50.). Rund 30 Minuten später war der Offensivmann erneut zur Stelle: Nach einem abgewehrten Schuss von Joseph Ganda reagierte er am schnellsten und schnürte seinen Doppelpack (79.).

Zehn Minuten vor Schluss machte Franz Roggow alles klar. Nach Foulspiel im Strafraum verwandelte der Kapitän den fälligen Elfmeter souverän zum 3:0 (88.). In der Nachspielzeit gelang Mbock per Kopf nur noch der Ehrentreffer für Bremen (90.).

Mit dem verdienten Sieg festigt das Team von Daniel Stendel seine Position im oberen Tabellendrittel. Nach 14 Spieltagen stehen die 96er mit 21 Punkten auf Rang sechs – und damit weiter in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.

Statistik

Werder Bremen II: Smarkalev – Igboanugo, Heitmann, Röcker, Adeh, Stark, Mbock, Bellmann, Kasper, Schulz, Wagner

Trainer: Christian Brand

Hannover 96 U23: Schwanke – Allgeier, Ebnoutalib, Nawrocki, Niklaus – Busch, Walbrecht, Roggow, Hobrecht – Vogel, Meusel

Trainer: Daniel Stendel

Tore:

0:1 Vogel (50.), 0:2 Vogel (79.), 0:3 Roggow (FE 88.), 1:3 Mbock (90.)