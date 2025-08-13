Doppelpack und drei Vorlagen: "Slider" führt Lünne zum Traumstart

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der ehemalige Bezirksligaspieler, der nach fünf Jahren in Altenlingen und Laxten zurückgekehrt ist, spricht über den perfekten Saisonstart, seine Beweggründe für den Wechsel – und warum er mit der jungen Lünner Mannschaft noch einiges vorhat.

Dominic „Domme“ Silder hat ein beeindruckendes Auftaktspiel im Trikot seines Heimatvereins BW Lünne gefeiert. Beim 5:1-Auftaktsieg beim Vorjahressechsten SV Concordia Langen erzielte der 26-Jährige zwei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Zur Halbzeit sah es noch nicht nach einem Erfolg aus. Hat der Trainer in der Kabine die richtigen Worte gefunden?

Dominic Silder: Wenn man es auf den Punkt bringen möchte – ja. Unser Trainer hat uns gefragt, was wir selbst zum Spiel sagen. Die erste Halbzeit war wirklich nicht gut von uns. Der Gegner hat es uns sehr schwer gemacht. Dann hat der Trainer mich auf die Stürmerposition vorgeschoben.

Und dann begann die Silder-Show: zwei Tore und drei Vorlagen – musstest du dich nach dem Abpfiff selbst kneifen?

Dominic Silder: Klar kann man das so nennen, aber ohne meine Mitspieler könnte ich gar nicht so glänzen. Nach dem 2:1 hat mein Trainer zu mir gesagt: „Domme, einen musst du noch machen, es ist ein enges Ding.“

Was bedeutet das sportlich – bloß ein Auftaktsieg oder ein starkes Signal?

Dominic Silder: Ganz klar ein starkes Signal. Wir haben diese Saison einiges vor!

Nach drei Spielzeiten in Altenlingen und zwei Jahren in Laxten, jeweils in der Bezirksliga, bist du zu deinem Heimatverein zurückgekehrt. Sportlich ein Abstieg – was steckt dahinter?

Dominic Silder: Klar ist es sportlich gesehen ein Abstieg. Aber mein bester Freund Justin und ich wollten schon immer zusammen spielen. Sein Wechsel kam damals nie zustande – also haben wir entschieden, beide wieder nach Lünne zu gehen. Ein weiterer Grund waren die Trainerstationen in den letzten Jahren: Mit manchen bin ich nicht wirklich klargekommen.

Du bist mit 26 im besten Fußballer-Alter. Wo soll dein Weg noch hinführen? Könntest du dir einen Wechsel vorstellen?

Dominic Silder: Ja, das Alter ist ideal. Wohin der Weg führt, weiß ich im Moment aber nicht. Einen Wechsel kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin zurück nach Lünne gekommen, um mit der Mannschaft noch einiges zu erleben und zu erreichen. Wir haben eine sehr junge, talentierte und richtig geile Truppe!

Ein Satz noch zum nächsten Gegner, dem FC Schapen …

Dominic Silder: Drei Punkte sind Pflicht – aber dafür müssen wir auch investieren!