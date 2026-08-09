Doppelpack Prüsch beschert Werders U19 den perfekten Saisonstart

– Foto: Joachim Josephs

Ein Doppelpack von Julius Prüsch und ein starker erster Durchgang haben der U19 des SV Werder Bremen zum geglückten Auftakt in die neue Saison der DFB-Nachwuchsliga verholfen.

Gegen Holstein Kiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Björn Bremermann am Ende verdient mit 3:1 (2:1) durch, auch wenn die Gäste zwischenzeitlich für einen Schreckmoment sorgten.

Werder erwischte den besseren Start und erspielte sich von Beginn an mehrere gute Gelegenheiten. Bereits in der zweiten Minute hatte Paul Bunkowski die erste Chance des Tages, ehe Prüsch nach einer Ecke von Tom Kaperkon in der neunten Minute zur frühen Führung traf. In der Folge bestimmten die Bremer bei sommerlichen Temperaturen das Geschehen und traten hochdominant auf: Ablie Ceesay vergab die größte Möglichkeit zum 2:0, als sein Abschluss in der 30. Minute knapp am Kieler Tor vorbeistrich, ein weiterer Treffer des Angreifers wurde kurz darauf wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben (37.).

Gegen den Spielverlauf gelang den Kielern dann überraschend der Ausgleich: Damian Harders köpfte einen Eckball zum 1:1 ins Tor (39.). Die Werderaner ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und stellten den Vorsprung noch vor der Pause wieder her. Julian Luft blieb nach einem Laufduell im Eins-gegen-eins gegen Kiels Torhüter Jonathan Trunschke cool und traf zum umjubelten 2:1 (42.) – der verdiente Lohn für eine dominante erste Halbzeit der Bremer.

Prüsch legt nach, Kiel vergibt Elfmeter

Nach dem Wechsel zeigten sich die Gäste zunächst verbessert und übernahmen zeitweise mehr Spielanteile. Doch Prüsch knüpfte nahtlos an seine starke erste Hälfte an und erhöhte in der 51. Minute auf 3:1. Zwar blieb Kiel in der Folge spielbestimmend, zwingende Torchancen blieben jedoch weitgehend aus, während Werder das Spiel phasenweise über Konter, insbesondere durch Ceesay, zu entscheiden versuchte.

Spannung kam noch einmal auf, als Schiedsrichter Luis Malter nach einem Foul im Bremer Strafraum auf den Elfmeterpunkt zeigte – Kiel scheiterte jedoch mit der Chance zum Anschlusstreffer. Auch eine späte Kieler Großchance in der Nachspielzeit blieb ohne Folgen, der Ball wurde auf der Linie geklärt (90.). Am Ende blieb es beim verdienten 3:1-Heimsieg für die Bremer.

Für Werders Nachwuchs ist es der erste Dreier der neuen Saison – ein gelungener Auftakt vor einer richtungsweisenden Woche: Bereits am kommenden Samstag, den 15. August 2026, steht für die U19 das Nordderby beim Hamburger SV an. Anpfiff in Hamburg ist um 13 Uhr.