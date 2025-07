Doppelpack-Oldie Herzner: Eigentlich ist Joker gar nicht sein Ding

Bastian, wie schwer ist es, das Derby gegen Stadeln in Orte zu fassen?

Da wirklich viele Mannschaften inzwischen im näheren Umkreis sind, war das Spiel gegen Stadeln kein typisches Derby. Das eigentliche Derby war ja zuvor gegen Großschwarzenlohe - hier war die Atmosphäre schon sehr gut: Viele Zuschauer, viele Zweikämpfe - nur leider das falschen Ergebnis.

Erst 0:2, dann 5:2: Was ist zunächst komplett in die Hose gegangen. Und was hat dann richtig gut geklappt? Der Spielverlauf aus Deiner Sicht...

In der ersten Halbzeit haben wir Stadeln zu oft frei aufspielen lassen, hatten zu große Abstände und eben aus zwei eigentliche Halbchancen kassieren wir zwei Tore. Nach der Pause sind wir von Beginn an hoch angelaufen. Da hatte Stadeln kaum spielerische Lösungen und wir hatten den Ball schnell wieder. Auch gut für uns war der schnelle Anschlusstreffer und die letzte halbe Stunde war dann echt gut gespielt. Das Ergebnis ist in der Höhe vielleicht ganz in Ordnung, aber der Sieg ist auf jeden Fall verdient.