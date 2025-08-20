Doppelpack nach Pokalpause für den TSV Gau-Odernheim

Gau-Odernheims Aleksandar Dimitrijevic (links, hier beim 1:0 gegen Gonsenheim mit Justus Mildeberger und Josef Elhajj) konnte ein paar Tage durchschnaufen. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press

Gau-Odernheim. Auf das freie Wochenende folgt der Doppelschlag. An diesem Mittwoch (19.30 Uhr) empfängt der TSV Gau-Odernheim den FV Engers. Mit zwei Siegen war die Petersberg-Elf in ihre allererste Saison in der Oberliga gestartet – und hatte dann am DFB-Pokal-Wochenende frei. Denn die Gäste durften als Rheinlandpokalsieger gegen Eintracht Frankfurt ran.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. TSV-Trainer Florian Diel ließ sich, nicht nur aufgrund seiner Zuneigung zur SGE, dieses Spiel natürlich nicht entgehen. Zwar gewann der Champions-League-Teilnehmer standesgemäß 5:0. Doch Engers zeigte, was an Robustheit und Kompaktheit in ihnen steckt. „Sie haben sich sehr gut verkauft“, sagt Diel – wohl wissend, dass so ein Highlight einen Amateurfußballer nicht nur körperlich weit über die eigenen Grenzen treibt, sondern auch mental Raum beansprucht.

„So ein Spiel kann auch Kräfte freisetzen“ Die Gau-Odernheimer merkten es vorige Saison im Verbandspokal. Um den Erfolg gegen Wormatia Worms herum setzte es die einzigen beiden Verbandsliga-Niederlagen der ganzen Spielzeit, 3:4 in Hauenstein, 0:3 in Waldalgesheim. Das Gegenbild bot das folgende Spiel gegen Schott Mainz – vorher 7:0 bei Pirmasens II, danach, mit längerer Pause, 6:1 in Baumholder. „Vom Spielplan her sind wir gegenüber Engers sicher leicht bevorteilt, aber so ein Spiel kann auch Kräfte freisetzen“, resümiert Diel. Man könnte auch sagen: alles Kaffeesatzleserei. Wichtig war, nach durch die Aufstiegsrunde verlängerter Saison, Mini-Sommerpause und verkürzter, aber umso knackigerer Vorbereitung, das freie Wochenende für den TSV. Julian Meininger und Christopher Hahn sind wieder fit, Konstantin Breiden hat erstmals am Mannschaftstraining mitgewirkt, auch Urfan Nassery konnte wieder teilintegriert werden. Gradi Nkunga hat noch muskuläre Probleme, Hochbelastete wie Belel Meslem oder Aki Dimitrijevic konnten regenerieren. Auch mental, betont Diel, tat die Verschnaufpause gut.

Heute, 19:30 Uhr TSV Gau-Odernheim Gau-Odernh. FV Engers 07 FV Engers 07 19:30 live PUSH Engers, das ist Oberliga pur. Der FVE ist seit 2017 dabei, und das nicht zum ersten Mal, und hat sich im Mittelfeld der Tabelle festgebissen. „Sehr viel Stabilität und Vereinszugehörigkeit“ macht Diel aus, „sie sind erfahren, eingespielt und defensiv schwer zu knacken. Zudem ist ein neuer, junger Trainer da, was Motivationsschübe auslösen kann.“