Doppelpack Mouszong: Verden gewinnt deutlich

– Foto: Lennart Blömer

Am Freitagabend traf der FC Verden 04 in einem Vorbereitungsspiel auf den TSV Etelsen. Der Oberligist tat sich zunächst schwer, drehte aber nach dem Seitenwechsel auf.

Auf dem Kunstrasenplatz am Hubertushain leisteten die Schlossparkkicker zunächst erhebliche Gegenwehr. Dennoch gerieten sie nach 33 Minuten durch Bastian Reiners, der bis 2023 noch ihr Trikot trug, in Rückstand. Mittlerweile fungiert Reinders als Verdener Spielertrainer. Kurz vor seiner Auswechslung erzielte Lukas Mouszong das 2:0 (58.). Jener Muszong legte eine knappe Viertelstunde vor Schluss nach. Dem für Reiners gekommenen Hauke Woltmann - erst im Sommer aus Etelsen zum FCV gewechselt - war es vorbehalten, den 4:0-Endstand zu erzielen.