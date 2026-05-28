Doppelpack gegen Vilsendorf?

Nachdem unsere Mannschaft das spannende Hinspiel bereits knapp mit 2:1 für sich entscheiden konnte, steht am kommenden Sonntag das mit Spannung erwartete Rückspiel in der Kreisliga B (Staffel 2) an. Am 31.05.2026 um 12:30 Uhr empfängt der TuS Eintracht Bielefeld die Gäste von TuS Union Vilsendorf auf dem heimischen Kunstrasenplatz Königsbrügge
Ein Blick auf die aktuelle Tabelle zeigt, dass unsere Eintracht eine starke Rolle im oberen Tabellendrittel spielt:
TuS Eintracht Bielefeld belegt aktuell mit 50 Punkten und einem Torverhältnis von 80:52 den starken 4. Tabellenplatz. Mit einem Sieg wollen die Jungs den Anschluss an die Top 3 (TuS Quelle II und TuS Langenheide) halten.
Die Gäste vom TuS Union Vilsendorf reisen als Tabellenzehnter mit 28 Punkten an. Unterschätzen darf man sie jedoch keineswegs: Mit 72 geschossenen Toren stellt Vilsendorf eine brandgefährliche Offensive, blickt defensiv allerdings auch auf 83 Gegentreffer.
Das Hinspiel war eine enge Kiste, die unsere Zweite mit viel Kampf und Leidenschaft 2:1 nach Hause brachte. Die Vilsendorfer werden am Sonntag sicherlich auf Wiedergutmachung brennen, um wichtige Punkte im Mittelfeld zu sammeln. Für unser Team gilt es, von der ersten Minute an hellwach zu sein, die Offensivpower der Gäste zu kontrollieren und vorne die sich bietenden Lücken in der gegnerischen Abwehr eiskalt zu nutzen.
Geleitet wird die Partie am Sonntag von Schiedsrichter Daniel Knautz
📢 Aufruf an alle Fans: Kommt am Sonntag an die Königsbrügge! Unsere Mannschaft hat eine überragende Saison gespielt und braucht am 30. Spieltag eure lautstarke Unterstützung von den Rängen, um die drei Punkte in Bielefeld zu behalten! Anstoß ist um 12:30 Uhr!