Doppelpack gegen Vilsendorf?

Die Gäste vom TuS Union Vilsendorf reisen als Tabellenzehnter mit 28 Punkten an. Unterschätzen darf man sie jedoch keineswegs: Mit 72 geschossenen Toren stellt Vilsendorf eine brandgefährliche Offensive, blickt defensiv allerdings auch auf 83 Gegentreffer.

TuS Eintracht Bielefeld belegt aktuell mit 50 Punkten und einem Torverhältnis von 80:52 den starken 4. Tabellenplatz. Mit einem Sieg wollen die Jungs den Anschluss an die Top 3 (TuS Quelle II und TuS Langenheide) halten.

Revanche oder erneuter Triumph?

Das Hinspiel war eine enge Kiste, die unsere Zweite mit viel Kampf und Leidenschaft 2:1 nach Hause brachte. Die Vilsendorfer werden am Sonntag sicherlich auf Wiedergutmachung brennen, um wichtige Punkte im Mittelfeld zu sammeln. Für unser Team gilt es, von der ersten Minute an hellwach zu sein, die Offensivpower der Gäste zu kontrollieren und vorne die sich bietenden Lücken in der gegnerischen Abwehr eiskalt zu nutzen.

Geleitet wird die Partie am Sonntag von Schiedsrichter Daniel Knautz