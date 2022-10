Doppelpack gegen die Junglöwen - Karger trifft doppelt vom Punkt Remis nach Zwei-Tore-Rückstand

Ein Bayernliga-Spitzenwert, der sie gerade nach diesem Spiel eher ärgern dürfte, während die Deisenhofner mit ihrer fünften Punkteteilung, was Rang zwei in dieser Kategorie bedeutet, ganz gut leben können: Sie holten einen Zwei-Tore-Rückstand auf.

„Wenn du 2:0 gegen eine Mannschaft zurückliegst, die vorher in 15 Spielen erst 14 Tore kassiert hat, ist die Chance auf einen Punkt normalerweise gering. Die Moral hat gepasst“, lobte FCD-Coach Andreas Pummer sein Team dafür, wie es den Fehlstart wegsteckte. Wobei der Deisenhofner Motor in der Anfangsphase durchaus gleich auf Touren kam und erst mit einigen Minuten Verzögerung zu stocken begann. „Wir haben eigentlich sehr gut begonnen“, sagte Pummer angesichts früher Chancen durch Michael Bachhuber und Stephan Kopp. Doch die kalte Dusche kam in der fünften Minute: Nach einer Deisenhofner Ecke schlug 1860-Torwart Julius Schmid den Ball schnell nach vorne, sein FCD-Pendant Enrico Caruso eilte aus dem Kasten, um zu klären. Der Ball ging schnell wieder an die Löwen und Philip Kuhn traf aus 40 Metern. „Clever gemacht“, zollte Pummer dem Schützen Anerkennung für ein Tor, das das Spielgeschehen vorübergehend völlig veränderte: „Das 1:0 hat uns schon zu denken gegeben und ein paar Prozent geraubt. Die Mannschaft war verunsichert und hatte Probleme wieder reinzufinden.“ Das zeigte sich auch beim 2:0 durch Damjan Dordan nach einer Ecke (23.). „Da haben wir nicht gut verteidigt, die Zuteilung hat nicht gestimmt“, kritisierte Pummer.

Die Gelbe Karte für seinen Mittelfeldspieler Leon Müller-Wiesen nach einer halben Stunde markierte für den FCD-Coach den erneuten Wendepunkt: „Da ist dann ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, wir waren kämpferisch wieder da.“ Der Lohn war ein Elfmeter, den Niklas Sagner herausholte und den Ex-Löwe Nico Karger zum Anschlusstreffer nutzte (36.). „Das war sehr wichtig vor der Halbzeit. Und wir haben uns dann auch einiges vorgenommen, nachdem die letzten 15 Minuten vor der Pause schon viel besser waren“, so Pummer.

Gesagt, getan: Die Deisenhofner dominierten nach dem Wechsel und bekamen einen weiteren Strafstoß zugesprochen, den erneut Karger zum 2:2 verwandelte (68.). Zudem sah Maxim Grelser, der Bachhuber regelwidrig gebremst hatte, Gelb-Rot. In Überzahl machte der FCD viel Druck, die Präzision beim letzten Pass fehlte aber. Auch die Gastgeber spielten ihre wenigen Konter nicht konsequent genug zu Ende, sodass weitere Treffer ausblieben.