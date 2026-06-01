DOPPELPACK FÜR DEN SC WEILER-VOLKHOVEN!

Mit den beiden Spielern gewinnt der Verein nicht nur jede Menge Qualität hinzu, sondern auch zwei Akteure, die trotz höherklassiger Erfahrung bewusst den gemeinsamen Weg mit dem SC Weiler-Volkhoven eingeschlagen haben. Den Verantwortlichen war es wichtig, Spieler zu verpflichten, die sportlich überzeugen und gleichzeitig charakterlich zur Mannschaft passen.

🗣️ Mahir Özkara, Sportlicher Leiter:

„Die Gespräche mit beiden Spielern verliefen sehr positiv und intensiv. Am Ende waren die Brüder von der sportlichen Perspektive und dem eingeschlagenen Weg des Vereins überzeugt. Dass sich zwei Spieler mit Landesliga-Erfahrung für unseren Weg entscheiden, freut uns enorm und zeigt, dass wir als Verein attraktiv geworden sind.“

🗣️ Thomas Eberhard, Sportvorstand:

„Insbesondere Kilian Moll ist mir bereits vor einigen Jahren in einem Spiel gegen den SC West aufgefallen. Schon damals konnte man sein großes Potenzial erkennen. Der Aufstieg in die Bezirksliga gibt uns nun die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten, die für uns in der Vergangenheit teilweise noch utopisch waren. Dass sich mit Alex und Kilian zwei Spieler mit Landesliga-Erfahrung bewusst für den SC Weiler-Volkhoven entscheiden, freut uns daher besonders und zeigt, wie positiv sich unser Verein entwickelt hat.“