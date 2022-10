Doppelpack für Apensen: Preuß und Kordistos verstärken den TSV Bezirksligist TSV Apensen begrüßt zwei Neuzugäge während der Hinrunde

Die Formkurve der Bezirksliga-Fußballer des TSV Apensen zeigt im Moment steil nach oben. Der 2:1-Auswärtserfolg bei Eintracht Cuxhaven war bereits der dritte Dreier in Serie. Mit dabei waren zuletzt zwei Neuzugänge, die mitten in der Hinrunde zur Mannschaft von Sönke Ungeheuer dazugestoßen sind.

Stephane Preuß hütete sowohl in Cuxhaven, als auch beim 5:1-Heimsieg gegen Stinstedt die Pfosten. Der Torwart stand zuletzt in der Bezirksliga Westfalen beim VfR Sölde im Tor, wo er den Landesliga-Aufstieg nur knapp verpasste. Sölde kassierte dabei mit Kapitän Preuß im Kasten die wenigsten Gegentore ligaweit. Beim Hombrucher SV sammelte der TSV-Neuzugang, den aus beruflichen Gründen in den Norden zog, Erfahrung in der Westfalenliga.

Mit Konstantinos Kordistos haben die Apenser weitere Erfahrungswerte dazu gewonnen. Der 31-Jährige spielte für HEBC und Rugenbergen in der Hamburger Ober- und Landesliga. Der Offensivspieler feierte gegen Stinstedt sein Debüt mit einem Tor und einem Assist. Auch Kordistos hat den Weg nach Apensen über einen Umzug gefunden.