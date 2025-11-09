Doppelpack Fischer - Bretzenheim angelt nächsten Dreier

Vier Spiele, zehn Punkte, Rang neun zum Hinrundenende – Verbandsligist TSG Bretzenheim hat einen Lauf. Und da gesellt sich, wie beim 2:0 (0:0)-Sieg beim SV Steinwenden zu sehen war, das Glück gern dazu. „In der zweiten Halbzeit hat Steinwenden ganz schön viel verballert vor der Hütte“, muss Trainer Timo Schmidt zugeben.

Durchgang eins war nach Chancen ausgeglichen, wobei die Pfälzer dem Torerfolg näher waren. „Es war das erwartete Kampfspiel“, sagt Schmidt, „ganz tiefer Rasenplatz, sehr seifig. Ohne Schraubstollen bist du nur gerutscht. Mit Fußball war nicht viel. Wir haben das Mittelfeld überspielt und geschaut, die zweiten Bälle einzusammeln.“

Die Idee war, gegen müder werdende Gegenspieler mit schnellen, wendigen Offensiven von der Bank zuzustechen. Das klappte prompt, als Jakub Koutny im Konter durchlief und einen Elfmeter herausholte, den Lukas Fischer verwandelte (64.). Fischer war es auch, der einen Freistoß zum Endstand direkt in den Winkel schoss (90.).

„Was von der Bank kam, war überragend“, strahlt Schmidt, „wir hatten das Quäntchen Glück, haben uns für den Trainingsaufwand belohnt.“ Mit Pfosten-Kopfball, einigen knapp verzogenen Abschlüssen und einem Abseitstreffer fehlte dem SVS das Glück der tüchtigen Bretzenheimer. Halbserien-Fazit Schmidt: „Wir sind im Soll, der Trend stimmt.“