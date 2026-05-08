Doppelpack: Ben Zack schießt Herzlake 2 zum Sieg von Gerry Grave · Heute, 11:38 Uhr · 0 Leser

Gestern fand in der 2. Kreisklasse Emsland-Mitte das Spiel zwischen der zweiten Mannschaft des SV Groß Hesepe und der Reserve des VfL Herzlake statt. Die Gäste gewannen 2:1.

Zwei Tore von Ben Zack in der ersten Halbzeit gaben den Ton an. Er zeigte, dass ihm seine Erfahrung aus der ersten Mannschaft nun zugutekam. Zunächst vollendete er einen schönen Angriff, sein zweites Tor war ein Schuss von der Strafraumgrenze.

Nach der Pause wurde es für die Heimmannschaft nicht einfacher. Die Müdigkeit machte sich bemerkbar. Kein Wunder, denn das Team von Spielertrainer Oliver Pirsig hat mit nicht weniger als zwölf Verletzungen zu kämpfen. Sieben verschiedene Spieler standen in dieser Saison bereits im Tor. „Ich auch“, lachte er.