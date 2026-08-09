Doppelpack beim Debüt-Dreier: Heilbrunn gewinnt 4:2

Groß war der Jubel der Heilbrunner nach dem Spiel beim FC Kosova: Der ersten Saisonsieg war unter Dach und Fach. – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Bad Heilbrunn hat seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Maxi Schnitzlbaumer erzielte beim 4:2-Erfolg beim FC Kosova München beide Tore vor der Pause mit dem Außenspann.

Es gibt Orte im Fußballkosmos, die sucht man als Spieler und Zuschauer nur ungern auf – wie beispielsweise die Bezirkssportanlage in München-Freiham, Heimat des FC Kosova. Umso wichtiger ist es, dass man diese Pflichten mit dem nötigen Ernst annimmt, und bestenfalls selbst für die entsprechenden Farbtupfer sorgt. So wie der SV Bad Heilbrunn es am Sonntag getan hat. Setzte sich der Bezirksligist doch beim Aufsteiger im Duell zweier stark dezimierter Teams verdientermaßen mit 4:2 durch. Ganz zur Begeisterung von Walter Lang. „Du weißt ja nicht, was kommt hier auf dich zu“, gab der HSV-Trainer mit Blick auf die beiden bisherigen Resultate des Neulings zu bedenken.

In diesem Kontext fiel das 0:1 zu einem denkbar ungünstigen Moment. Nach einem langen Ball der Münchner, passte bei der Heilbrunner Innenverteidigung die Abstimmung nicht. Lange haderten die Gäste aber nicht mit dem Rückstand, denn nur wenige Minuten später stellte Anton Krinner mit einem an ihm verursachten Strafstoß die Sache wieder auf Null. In der Folgezeit trat ein Akteur in Erscheinung, den sie in der Vorsaison beim HSV schmerzlich vermisst haben: Wie hoch sein Wert für das Team ist, bestätigte Maxi Schnitzlbaumer mit einem Doppelschlag vor der Pause recht eindrucksvoll. Ein Befreiungsschlag von Tom Pföderl landete bei Krinner, dessen Weiterleitung Schnitzelbaumer per Außenspann in die lange Torecke veredelte. Und sein zweiter Streich fußte auf einem zügig ausgeführten Freistoß und ähnlicher Abschlussposition. „Er setzt sich bei beiden Toren durch seine Schnelligkeit durch“, lobte Lang.

So beruhigend die Pausenführung war, so intensiv warnte der Coach vor verbalen Scharmützeln: „Wenn du dich hier auf dem Kunstrasenplatz bei diesen Temperaturen mit Gegner und Schiedsrichter anlegst, gewinnst du das Spiel nicht.“ Gut also, dass seine Elf ihren Vorsprung ausbaute: Weil Luis Meisl einen Ball stark nach vorne verteidigte, kam Dominik Hoch aus zentraler Position zum flachen Abschluss – 4:1. Damit wäre es das eigentlich gewesen, hätte nicht André Tiedt bei seinem Zuspiel ins Zentrum gepatzt, was die Münchner zum 2:4 nutzten. Eine hitzige Schlussphase hätte den Heilbrunnern gedroht, wäre einem feinen Freistoßtrick und dem 4:3-Anschlusstor nicht eine Abseitsstellung des FC-Schützen entgegengestanden. So aber hielt sich die Lang-Elf mit Ausnahme zweier Brechstangen-Aktionen in der Nachspielzeit schadlos und durfte den ersten Saisonsieg bejubeln.