Doppelpack beim Debüt-Dreier: Heilbrunn besiegt Kosova

Groß war der Jubel der Heilbrunner nach dem Spiel beim FC Kosova: Der ersten Saisonsieg war unter Dach und Fach. – Foto: Oliver Rabuser

Es gibt Orte im Fußballkosmos, die sucht man als Spieler und Zuschauer nur ungern auf – wie beispielsweise die Bezirkssportanlage in München-Freiham, Heimat des FC Kosova. Umso wichtiger ist es, dass man diese Pflichten mit dem nötigen Ernst annimmt, und bestenfalls selbst für die entsprechenden Farbtupfer sorgt. So wie der SV Bad Heilbrunn es am Sonntag getan hat. Setzte sich der Bezirksligist doch beim Aufsteiger im Duell zweier stark dezimierter Teams verdientermaßen mit 4:2 durch. Ganz zur Begeisterung von Walter Lang. „Du weißt ja nicht, was kommt hier auf dich zu“, gab der HSV-Trainer mit Blick auf die beiden bisherigen Resultate des Neulings zu bedenken.