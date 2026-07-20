Doppelpack aus Oelsnitz: SV Tanne Thalheim verstärkt die Offensive

Die Kaderplanungen beim SV Tanne Thalheim biegen auf die Zielgerade ein, und die Verantwortlichen können gleich zwei namhafte Verstärkungen für den Angriff präsentieren. Dabei nutzen die Tannen die Gunst der Stunde und bedienen sich beim Sachsenklasse-Absteiger Oelsnitzer FC. Mit Samuel Urlaß und Marcus Seim wechseln zwei Akteure ins Zwönitztal, die in der Vergangenheit maßgeblich an den Erfolgen der Oelsnitzer beteiligt waren und nun im grün-weißen Trikot für frischen Wind sorgen sollen.
Mit Samuel Urlaß gewinnt Thalheim einen jungen und extrem wendigen Offensivallrounder, der durch seine Variabilität auf dem Platz besticht. Trotz seiner Jugend bringt er bereits wertvolle Erfahrungen aus dem Herrenbereich mit. Seine fußballerische Ausbildung begann Urlaß bei seinem Heimatverein in Oelsnitz, ehe er von der U10 bis zur U14 im Nachwuchs des FC Erzgebirge Aue reifte. Nach seiner Rückkehr nach Oelsnitz entwickelte er sich schnell zu einer festen Größe im Männerbereich und feierte vor einem Jahr den Aufstieg in die Sachsenklasse, wo er in der abgelaufenen Saison wichtige Spielpraxis sammelte.
Da er bereits viele Spieler im Thalheimer Kader kennt, fiel ihm die Eingewöhnung denkbar leicht. Er betonte, dass er sich sehr über den geglückten Wechsel freue und nun im Zwönitztal den nächsten Entwicklungsschritt gehen wolle, um sich fest in der Mannschaft zu etablieren und den größtmöglichen Erfolg anzustreben.
Für die nötige Torgefahr und eine gehörige Portion Routine im Sturmzentrum soll künftig Marcus Seim sorgen. Der 30-jährige Angreifer bringt reichlich Erfahrung mit und lief in seiner bisherigen Laufbahn unter anderem für den FC Stollberg und den FSV Hohndorf auf, bevor es ihn zum Oelsnitzer FC zog. Dort drückte er der Aufstiegssaison 2024/25 seinen Stempel auf, als er seine Mannschaft mit herausragenden 25 Treffern zur Meisterschaft schoss und den Titel des Torschützenkönigs nur haarscharf verpasste – eine Treffsicherheit, die man in Thalheim sonst nur von Paul Gräbner aus der zweiten Mannschaft kennt.
Nach dem jüngsten Abstieg der Oelsnitzer stand für Seim fest, dass er der Spielklasse unbedingt erhalten bleiben möchte, weshalb er sich für den Wechsel zu den Tannen entschied. Nach einer herzlichen sportlichen wie menschlichen Aufnahme im Team will er sich nun über eine hohe Trainingsbeteiligung schnell einleben und seinen Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft eine gute Rolle in der Liga spielt und möglichst lange oben mitmischen kann.