Doppelpack aus Oelsnitz: SV Tanne Thalheim verstärkt die Offensive

Für die nötige Torgefahr und eine gehörige Portion Routine im Sturmzentrum soll künftig Marcus Seim sorgen. Der 30-jährige Angreifer bringt reichlich Erfahrung mit und lief in seiner bisherigen Laufbahn unter anderem für den FC Stollberg und den FSV Hohndorf auf, bevor es ihn zum Oelsnitzer FC zog. Dort drückte er der Aufstiegssaison 2024/25 seinen Stempel auf, als er seine Mannschaft mit herausragenden 25 Treffern zur Meisterschaft schoss und den Titel des Torschützenkönigs nur haarscharf verpasste – eine Treffsicherheit, die man in Thalheim sonst nur von Paul Gräbner aus der zweiten Mannschaft kennt.

Nach dem jüngsten Abstieg der Oelsnitzer stand für Seim fest, dass er der Spielklasse unbedingt erhalten bleiben möchte, weshalb er sich für den Wechsel zu den Tannen entschied. Nach einer herzlichen sportlichen wie menschlichen Aufnahme im Team will er sich nun über eine hohe Trainingsbeteiligung schnell einleben und seinen Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft eine gute Rolle in der Liga spielt und möglichst lange oben mitmischen kann.