Doppelpack aus der Landesliga! Wallhöfen rüstet weiter auf

Vor Kurzem wurde der Wechsel von Johannes Wegener zum TSV Wallhöfen veröffentlich. Nun kommen zwei weitere Spieler zum Kreisligisten, die zuletzt zwei Ligen höher unterwegs waren. Beide kommen vom Nachbarn VSK Osterholz-Scharmbeck.

Karim Kanafani ist der erste neue im Team des Tabellenzweiten. Der 22-Jährige wurde in der Jugend bei A/O/H und JFV Nordwest hochklassig ausgebildet, ehe es ihn zum VSK zog. Dort kam er auf 89 Partien in der Landesliga und agierte meist als Stammspieler. Nach dem Aufstieg in die Landesliga, kam in der laufenden Saison nur ein Einsatz hinzu. Nun sollen weitere Einsätze in der Kreisliga dazukommen.

Wie auch Kanafani, kommt Yannick Vrampe vom Landesligisten aus dem Kreis OHZ. Der 29-Jährige spielte bereits 2014 für Wallhöfen. Danach kamen Stationen bei Pennigbüttel, Bornreihe II, Worpswede, Hambergen und zuletzt VSK Osterholz hinzu. Der Routinier bestritt in der laufenden Saison ein Liga-Spiel und eine Partie im Bezirkspokal.