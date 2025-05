Doppelmeister: SG Hohenschambach feiert größten Erfolg seit 35 Jahren

Denkt man an das Jahr 1990 aus sportlicher Sicht, so fällt einem wohl zuallererst die Weltmeisterschaft in Italien ein, bei der die deutsche Nationalmannschaft den Titel holte. Den jubelnden Elfmeterschützen Andi Brehme hat man dabei wohl ebenso noch vor Augen wie „Kaiser“ und Weltmeistertrainer Franz Beckenbauer, der nach dem gewonnenen Finale gedankenversunken über den Rasen des Stadions in Rom schlendert. Dies alles sind Bilder einer Sternstunde des deutschen Fußballs, die nun mittlerweile 35 Jahre zurückliegt. Genau so lange ist es auch her, dass die Sportgruppe Hohenschambach den bisher größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte feiern konnte: den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Und auch wenn man die Strahlkraft der beiden Sportereignisse natürlich keineswegs miteinander vergleichen kann, zeigt der Rückblick doch, wie viel Zeit seit diesen Erfolgen mittlerweile verstrichen ist.

Während allerdings die deutsche Nationalmannschaft bereits 2014 den nächsten WM-Titel feierte, dauerte es in Hohenschambach nun noch einmal mehr als eine Dekade länger, bis man an die erfolgreichen Zeiten der Vergangenheit anknüpfen konnte. Erst vor zwei Wochen holte sich einmal wieder eine Schamarer Fußballmannschaft die Meisterschaft. Die Mannen von Trainer Lucas Dinauer feierten mit einem ungefährdeten 5:1-Sieg in Brunn einen ebenso ungefährdeten Titelgewinn in der Kreisklasse 3. Garniert wird dieser Erfolg nun auch noch mit der Meisterschaft der zweiten Mannschaft, die die Ausrutscher der Konkurrenz am vergangenen Freitag nutzte und mit einem 10:0-Kantersieg über die Zweite der DJK Daßwang nun auch noch die Meisterschaft in der B-Klasse errang. Damit ist den Kickern vom Tangrintel Historisches gelungen; es ist die erste Doppelmeisterschaft in der Geschichte der SGH.