DOPPELHEIMSPIELTAG DER ERSTEN

Während sich unsere Zwote bereits in ihrer wohlverdienten Winterpause befindet, stehen für unsere Jungs von der Ersten noch einige Spiele auf dem Plan. Am kommenden Wochenende muss die Ziermann-Elf dann gleich doppelt ran.

Im ersten Spiel am Freitag geht es auswärts zum SV Voran Brögbern. Hier wartet die zweite Mannschaft auf unsere Jungs, welche als Favoriten in diese Partie gehen. Nach vier Siegen in Folge hat man sich das nötige Selbstvertrauen erarbeitet um auch diese Aufgabe souverän zu meistern. Anstoß in Brögbern ist um 19:30 Uhr.