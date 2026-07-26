Doppelerfolg gegen Münster: Hannover 96 überzeugt mit zwei Siegen Zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor: Hannover 96 hat den Doppeltest gegen Preußen Münster erfolgreich gestaltet von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO/ Nico Herbertz

Im ersten Spiel vertraute Christian Titz nahezu derselben Startelf wie zuletzt gegen den VfL Osnabrück. Lediglich Maurice Neubauer rückte für Hayate Matsuda in die Anfangsformation. Hannover übernahm früh die Kontrolle über das Spiel, musste jedoch zunächst die gefährlicheren Offensivaktionen der Münsteraner überstehen. Joshua Mees vergab die beste Möglichkeit der Gäste, während Neubauer und Stefan Teitur Thordarson auf der Gegenseite die Führung verpassten.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Münster zunächst den Druck, doch Torhüter Pascal Loretz bewahrte die Roten mit mehreren starken Paraden vor einem Rückstand. Anschließend zeigte Hannover seine spielerische Klasse: Mustapha Bundu und Hayate Matsuda kombinierten sich mit zwei sehenswerten Hackenpässen durch die Defensive, ehe Benjamin Källman den Angriff erfolgreich zum 1:0 abschloss. In der Schlussphase verteidigte Hannover die Führung souverän, auch weil Loretz erneut stark reagierte. Lars Gindorf hätte kurz vor Schluss beinahe noch erhöht, traf jedoch nur die Latte. Junge Mannschaft überzeugt im zweiten Test Im zweiten Duell setzte Titz bewusst auf eine deutlich verjüngte Mannschaft. Bis auf Torhüter und Kapitän Leo Weinkauf war kein Spieler älter als 24 Jahre, gleich fünf Akteure der Startelf waren jünger als 20 Jahre.

Die Roten erspielten sich bereits vor der Pause mehrere gute Möglichkeiten, allen voran Tom Hobrecht, der gleich mehrfach am Führungstreffer scheiterte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff musste Münster nach einer Roten Karte gegen Antonio Tikvic wegen einer Tätlichkeit in Unterzahl weiterspielen. Den Vorteil nutzte Hannover nach dem Seitenwechsel konsequent. Taycan Etcibasi holte einen Strafstoß heraus, den Franz Roggow sicher zur Führung verwandelte. Anschließend blieb 96 das dominierende Team und erspielte sich weitere Chancen. Den Schlusspunkt setzte schließlich der erst 16-jährige Eymen Demir, der nach Vorarbeit von William Kokolo zum 2:0-Endstand einschob und damit den gelungenen Testspieltag perfekt machte.