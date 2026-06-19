Doppeleinsatz: Pokalfinale und Ligaspiel in weniger als 24 Stunden

Grund dafür ist wohl eine Unachtsamkeit bei der Erstellung des Rahmenterminplans. Denn während etwa die Saison in der Landesklasse 3 (mit dem SC Germania Kroppenstedt) oder in der Bördeoberliga seit dem vergangenen Wochenende beendet ist, steht in der -Landesklasse-Staffel 2 - die mit 16 Mannschaften an den Start gegangen ist - eben noch der letzte Spieltag am Wochenende aus.

Ausbaden muss das der Eilslebener SV. Während Finalgegner SV Groß Santersleben sein vermeintliches Saisonfinale gegen den Osterweddinger SV (2:4) auf einen Mittwochabend vorziehen konnte, muss der ESV doppelt spielen. Nach dem Pokalfinale am Freitagabend um 19 Uhr startet am Sonnabend um 15 Uhr die letzte Landesklasse-Partie beim SV Eintracht Gommern. Immerhin: Auf die Entscheidung im Ligabetrieb wird der Doppeleinsatz keinen Einfluss mehr haben. Dort wird die Dilge-Elf die Saison auf dem dritten Rang beenden.