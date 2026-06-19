Doppeleinsatz: Pokalfinale und Ligaspiel in weniger als 24 Stunden

Es ist ein kurioser wie seltener Doppeleinsatz für die Fußballer des Eilslebener SV. Am Freitagabend bestreitet die Mannschaft von Trainer Fabian Dilge das Endspiel im Pokal des Landrates gegen den SV Groß Santersleben (19 Uhr, Waldstadion Haldensleben). Keine 24 Stunden später geht es noch einmal in der Landesklasse 2 um Punkte.
Grund dafür ist wohl eine Unachtsamkeit bei der Erstellung des Rahmenterminplans. Denn während etwa die Saison in der Landesklasse 3 (mit dem SC Germania Kroppenstedt) oder in der Bördeoberliga seit dem vergangenen Wochenende beendet ist, steht in der -Landesklasse-Staffel 2 - die mit 16 Mannschaften an den Start gegangen ist - eben noch der letzte Spieltag am Wochenende aus.
Ausbaden muss das der Eilslebener SV. Während Finalgegner SV Groß Santersleben sein vermeintliches Saisonfinale gegen den Osterweddinger SV (2:4) auf einen Mittwochabend vorziehen konnte, muss der ESV doppelt spielen. Nach dem Pokalfinale am Freitagabend um 19 Uhr startet am Sonnabend um 15 Uhr die letzte Landesklasse-Partie beim SV Eintracht Gommern. Immerhin: Auf die Entscheidung im Ligabetrieb wird der Doppeleinsatz keinen Einfluss mehr haben. Dort wird die Dilge-Elf die Saison auf dem dritten Rang beenden.
Am Freitagabend aber geht es zuvor noch um eine Titel! Sportlich dürfte der Eilslebener SV am die Favoritenrolle einnehmen. Beide Duelle in der Landesklasse 2 konnte der ESV gewinnen - mit 3:1 in der Hinrunde, mit 2:0 in der Rückrunde. Doch nach FuPa-Informationen könnte der SV Groß Santersleben am Freitagabend zum Pokalfinale mit personellen Überraschungen im Kader aufhorchen lassen