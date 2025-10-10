Doppelehrung: Lenne und Marhorst gewinnen den Fairness-Cup

– Foto: NFV

Am Mittwochabend fand im Saal Niedersachsen des Barsinghäuser Sporthotel Fuchsbachtal die Ehrung zur fairsten Mannschaft Niedersachsens 2024/25 statt. Erst zum zweiten Mal in der mittlerweile 32-jährigen Historie des Wettbewerbs durften sich gleich zwei Teams über die Auszeichnung freuen.

Der SV Marhorst aus dem NFV-Kreis Diepholz und der TSV Lenne aus dem NFV-Kreis Hildesheim-Holzminden wiesen jeweils einen Quotienten von 0,83 aus und lagen nach 30 (Marhorst) bzw. 24 (Lenne) bestrittenen Partien in der Endtabelle gleichauf an der Spitze. Insgesamt 955 Mannschaften von der Bundesliga bis zu den niedersächsischen Kreisligen waren im Ranking vertreten. Während Marhorst 25 Gelbe Karten kassierte, wurden die Spieler aus Lenne insgesamt 20-mal verwarnt und schafften damit historisches. Denn erstmals konnte sich sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft eines Vereins den Titel sichern. Im Vorjahr hatte die Zweitvertretung des TSV, die unter dem Namen SG Lenne-Wangelnstedt II am Spielbetrieb teilnimmt, die Auszeichnung erhalten. Die Ehrung der beiden Teams nahmen NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert und Dr. Fabrice Gerdes, Vertriebsvorstand beim Wettbewerbssponsor VGH, vor. Neben dem Fairness-Pokal durften sich beide Teams über einen Gutschein für ein Trainingslager im Sporthotel freuen.

„Fair Play ist mehr als das berühmte ‚Shakehands‘ oder der Sportgruß nach dem Spiel. Fair Play ist eine Haltung. Eine Haltung, die sich zeigt, wenn es darauf ankommt und auf Respekt, Ehrlichkeit und Anstand basiert“, erinnerte Schaffert in seiner Begrüßungsrede und ergänzte: „Der Fußball bietet uns tagtäglich unzählige Gelegenheiten, Fairness zu zeigen – oder eben auch nicht. Umso bemerkenswerter ist es, wenn Mannschaften wie der SV Marhorst und der TSV Lenne durch konsequent faires Verhalten über eine Saison hinweg auffallen.“ In dieselbe Kerbe schlug auch Dr. Fabrice Gerdes bei seiner Ansprache. „Den Fair Play- Pokal zu gewinnen, ist schon eine besondere Leistung. Fairness wird bei beiden Mannschaften großgeschrieben, das gilt auch für uns als VGH. Deshalb unterstützen wir die Auszeichnung und werden dies auch in Zukunft tun.“ Anschließend durften die Kapitäne beider Mannschaften, Niklas Klemm (Lenne) und Niklas Beuke (Marhorst), den Pokal samt Gutschein entgegennehmen. Die beiden Vorsitzenden, Stefan Klemm vom TSV Lenne und Peter Tegeler vom SV Marhorst, bedankten sich nicht nur für die Auszeichnung, sondern auch für die tolle Organisation des Abends. „Lasst uns weiterhin für Fairness und Teamgeist im Fußball eintreten. Herzlichen Glückwunsch auch an den SV Marhorst für diese Leistung“, so Klemm. Auch Tegeler zeigte sich begeistert von der Veranstaltung und dankte neben dem NFV auch der VGH. „Wir sind stolz darauf, dass wir als Mannschaft diese Leistung vollbracht haben. Zumal das Team zu großen Teilen aus dem eigenen Nachwuchs besteht - das macht mich besonders stolz.“