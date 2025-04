Doppelchance für die SG Groß Gaglow – SG Friedersdorf unter Druck

– Foto: Kolkwitzer SV

Mit gleich fünf Nachholpartien geht es am Wochenende und am Ostermontag weiter im dicht getakteten Frühjahr der Landesklasse Süd. Zwischen dem 19. und 21. April wird sich entscheiden, ob SG Groß Gaglow weiter auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze bleibt, ob SG Friedersdorf eine Reaktion auf die Kolkwitz-Pleite zeigt und ob VfB Herzberg 68 seine aufsteigende Form bestätigen kann.

Morgen, 14:00 Uhr FC Bad Liebenwerda Liebenwerda SG Groß Gaglow Groß Gaglow

Der FC Bad Liebenwerda schöpfte zuletzt Hoffnung: Ein später Treffer von Axel Hübner bescherte beim 1:0 gegen Eintracht Ortrand einen wichtigen Auswärtssieg im Abstiegskampf. Nun wartet mit der SG Groß Gaglow der nächste Hochkaräter – und dieser hat nach dem 1:2 gegen Spitzenreiter FSV Glückauf Brieske/Senftenberg einiges gutzumachen. In der Schlussphase verspielte Gaglow dabei eine Führung, verlor Mathias Krüger per Gelb-Rot und wichtige Punkte. Ein Pflichtsieg also, wenn man oben dranbleiben will.

Morgen, 15:00 Uhr SG Friedersdorf Friedersdorf SV Germania Peickwitz Peickwitz

Friedersdorf steht nach der 0:4-Niederlage in Kolkwitz unter Zugzwang. Es war eine bittere Vorstellung. Doch auch Germania Peickwitz zeigte zuletzt Schwächen: Beim 2:2 gegen den Spremberger SV lag man früh 0:2 hinten, vergab einen Elfmeter (Marvin Amsel, 40.) und rettete sich nur dank Amsels später Reaktion (75.) zum Remis. Zwei verunsicherte Teams, bei denen Wiedergutmachung das Motto ist. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Lausitz Forst SV Forst VfB Herzberg 68 VfB Herzberg

Die Gastgeber aus Forst mischen nach dem beeindruckenden 3:1-Erfolg in Schlieben weiter kräftig oben mit. Vor allem Lukas Scholz glänzte mit einem Doppelpack (65. und 80.). Der VfB Herzberg siegte zuletzt knapp mit 1:0 in Lübben (Tor: Niclas Kannegießer, 61.). Forst ist in dieser Form schwer zu stoppen – doch Herzberg ist defensiv stabiler geworden und dürfte ein harter Prüfstein werden. ---

Zweites Spiel in drei Tagen für Groß Gaglow – und das auswärts bei einem angeschlagenen, aber heimstarken Team. Lübben unterlag zuletzt Herzberg mit 0:1, blieb dabei aber lange stabil. Im Hinspiel setzte sich Gaglow klar mit 5:0 durch – doch das war eine andere Phase der Saison. Für Groß Gaglow könnten an diesem Osterwochenende sechs Punkte möglich sein – oder das Ende aller Aufstiegsträume. ---