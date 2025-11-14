Doppelbelastung im Testmodus

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der VfL Osnabrück steht vor einem intensiven Testwochenende. Am Freitag treffen die Lila-Weißen auf die Sportfreunde Lotte, am Samstag geht es weiter mit einem hochkarätigen Duell gegen den VfL Bochum. Cheftrainer Timo Schultz will die Länderspielpause nutzen, um allen Spielern Spielpraxis zu geben und taktische Abläufe zu schärfen.

Im ersten Test steht am Freitag das Duell mit den Sportfreunden Lotte an – aktuell Tabellenzehnter der Regionalliga West. Der frühere Drittligist steckt nach einer wechselhaften Saison in der grauen Zone der Tabelle. Unter Trainer Fabian Lübbers stehen fünf Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen zu Buche.

Für Osnabrücker Beobachter bietet das Spiel einige emotionale Komponenten: Mehrere frühere VfL-Akteure tragen inzwischen das SFL-Trikot. Neben Kamer Krasniqi, der einst den Sprung aus der Osnabrücker U19 in den Profibereich schaffte, sind auch Franko Uzelac, Dino Bajric und Laurenz Beckemeyer Teil des Kaders. Und auch Marc Heider sorgt weiterhin für Schlagzeilen: Die VfL-Legende erzielte am vergangenen Wochenende den Siegtreffer beim 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf II – natürlich in der Nachspielzeit. Im Tor der Lotteraner steht derzeit ein weiterer Ex-Osnabrücker: Luca Böggemann wurde Anfang September von der Bremer Brücke nach Lotte verliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Nach seiner Rückkehr aus Leipzig feierte der 21-Jährige zuletzt sein Ligadebüt.

Auf Seiten des VfL sollen im Test vor allem die Nachwuchskräfte zum Einsatz kommen. Mit Finn Cramer und Joschka Kroll, beide aktuell an den SC Wiedenbrück verliehen, sowie U19-Spieler Nevio Scheuer steht ein junges Trio im Kader für den Freitagmittag. Bochum im Aufschwung unter Rösler Am Samstag wartet dann ein deutlich anspruchsvollerer Gegner: Bundesliga-Absteiger VfL Bochum, der sich unter Uwe Rösler stabilisiert hat. Nach dem missglückten Start unter Dieter Hecking und dessen Entlassung Ende September hat der neue Coach die Mannschaft wachgerüttelt. Unter seiner Leitung gab es bislang vier Siege und ein Unentschieden – ein Start, der bei einem weiteren Erfolg gegen Dynamo Dresden Vereinsgeschichte schreiben könnte.

