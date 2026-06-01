Doppelaufstieg für VfR im Jubiläumsjahr

Der VfR Wiesbaden steigt in die A-Liga auf. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Wiesbaden. Mit Pyrotechnik, Banner und lautstarken Gesängen zeigte sich die Anhängerschaft von Blau-Gelb Wiesbaden zum Saisonabschluss mindestens A-Liga-würdig. Der 2:1-Erfolg bei der Reserve der SG Germania II reichte letztlich allerdings nicht mehr für den großen Schritt, weil der SKC Munzur einen Katzensprung weiter beim VfR keine Schützenhilfe leistete. „Die Enttäuschung ist natürlich groß, aber wir greifen nächstes Jahr wieder an. Wir werden als bestes Rückrundenteam genau da weitermachen und wollen zu unserem 100-jährigen Jubiläum aufsteigen“, kündigte Blau-Gelbs Patrick Hüthwohl an.

Genau das machte in diesem Jahr der VfR Wiesbaden vor, wo der Jubel angesichts des Doppelaufstiegs zum 100-Jährigen keine Grenzen mehr kannte. Trotz einiger Wackler in den vergangenen Wochen ließ der Tabellenzweite gegen Meister Munzur nichts mehr anbrennen und feierte mit dem 4:2 den Sprung in die A-Liga. „Zuvor schaffte unsere Zweite den Sprung in die C-Liga. Es war ein Wahnsinnstag, pure Emotionen. Wir haben unser Ziel erreicht und sind überglücklich“, schwärmte Abteilungsleiter Lienhard Schreiber.

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Erleichterung derweil bei der Spvgg. Amöneburg: Durch das 6:2 gegen Kostheim 05 überholte man am letzten Spieltag die SKG 23 II (0:9 bei Kastel 46 II) und feierte so den Klassenerhalt. „Wir haben bis zum Ende daran geglaubt und sind unfassbar erleichtert. Wir haben bis zum Ende gezittert. So knapp soll es nächste Saison definitiv nicht mehr werden“, hofft Amöneburgs sportlicher Leiter Pedro Murillo.

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