 2026-06-01T10:27:43.393Z

Ligabericht

Doppelaufstieg für VfR im Jubiläumsjahr

VfR setzt sich durch Sieg gegen Meister Munzur im Fernduell um den Aufstieg durch +++ Blau-Gelb-Anhänger sind bereits A-Liga-reif

von Alexander Knittel · Heute, 21:27 Uhr · 0 Leser
Der VfR Wiesbaden steigt in die A-Liga auf.
Der VfR Wiesbaden steigt in die A-Liga auf. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

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Kreisliga B Wiesbaden
Kohlheck
Kastel 46 II
Delkenheim II
Amöneburg

Wiesbaden. Mit Pyrotechnik, Banner und lautstarken Gesängen zeigte sich die Anhängerschaft von Blau-Gelb Wiesbaden zum Saisonabschluss mindestens A-Liga-würdig. Der 2:1-Erfolg bei der Reserve der SG Germania II reichte letztlich allerdings nicht mehr für den großen Schritt, weil der SKC Munzur einen Katzensprung weiter beim VfR keine Schützenhilfe leistete. „Die Enttäuschung ist natürlich groß, aber wir greifen nächstes Jahr wieder an. Wir werden als bestes Rückrundenteam genau da weitermachen und wollen zu unserem 100-jährigen Jubiläum aufsteigen“, kündigte Blau-Gelbs Patrick Hüthwohl an.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
4
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
1
2

Genau das machte in diesem Jahr der VfR Wiesbaden vor, wo der Jubel angesichts des Doppelaufstiegs zum 100-Jährigen keine Grenzen mehr kannte. Trotz einiger Wackler in den vergangenen Wochen ließ der Tabellenzweite gegen Meister Munzur nichts mehr anbrennen und feierte mit dem 4:2 den Sprung in die A-Liga. „Zuvor schaffte unsere Zweite den Sprung in die C-Liga. Es war ein Wahnsinnstag, pure Emotionen. Wir haben unser Ziel erreicht und sind überglücklich“, schwärmte Abteilungsleiter Lienhard Schreiber.

Gestern, 12:30 Uhr
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
6
2
Abpfiff

Erleichterung derweil bei der Spvgg. Amöneburg: Durch das 6:2 gegen Kostheim 05 überholte man am letzten Spieltag die SKG 23 II (0:9 bei Kastel 46 II) und feierte so den Klassenerhalt. „Wir haben bis zum Ende daran geglaubt und sind unfassbar erleichtert. Wir haben bis zum Ende gezittert. So knapp soll es nächste Saison definitiv nicht mehr werden“, hofft Amöneburgs sportlicher Leiter Pedro Murillo.

Die weiteren Partien im Überblick:

Gestern, 12:30 Uhr
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
0
1
Abpfiff
Spieltext Delkenheim II - Kohlheck
Gestern, 12:30 Uhr
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden II
9
0
Abpfiff
Spieltext Kastel 46 II - SKG 23 Wiesbade... II
Gestern, 15:00 Uhr
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
2
1
Abpfiff
Spieltext SV Bosna 04 - SV Italia WI

Gestern, 11:00 Uhr
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend
10
0
Abpfiff
Spieltext FT Wiesbaden II - VfB Westend