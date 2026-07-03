Doppelabgang: Richter und Wriedt verlassen Alemannia Aachen

Otschi Wriedt (re.) verlässt Alemannia Aachen. – Foto: Sascha Hohnen

Der Drittligist Alemannia Aachen treibt die Kaderplanung für die kommende Spielzeit voran und trennt sich von zwei Akteuren aus der Offensivabteilung. Sowohl der erfahrene Angreifer Otschi Wriedt als auch der Flügelspieler Marc Richter verlassen die Kaiserstadt mit sofortiger Wirkung. Beide Profis schließen sich dem Ligakonkurrenten TSV Havelse an.

Der 31 Jahre alte Mittelstürmer Otschi Wriedt, der erst im vergangenen Sommer an den Tivoli gewechselt war, blickt auf ein durchwachsenes Jahr zurück. In insgesamt 18 Pflichtspieleinsätzen im schwarz-gelben Trikot verbuchte der routinierte Angreifer lediglich ein Tor und zwei Vorlagen in der 3. Liga. Für die ambitionierten Planungen der Aachener Führungsetage war diese Ausbeute zu gering.

Nach dem Abschluss einer sportlich stabilen Spielzeit nutzen die Verantwortlichen an der Krefelder Straße die Sommerpause für eine gezielte Bereinigung des Aufgebots. Mit Otschi Wriedt und Marc Richter verlassen zwei Spieler den Verein, die im vergangenen Jahr zwar zum Rotationskreis gehörten, die hohen Erwartungen im Offensivbereich letztlich aber nur phasenweise erfüllen konnten. Beide Akteure suchen nun den sportlichen Neuanfang in Niedersachsen.

„Der Tivoli ist ein ganz besonderes Stadion, in dem ich gerne gespielt habe. Der Wechsel nach Havelse ist für mich persönlich aber dennoch der richtige Schritt. Ich bin näher an meiner Familie in Hamburg und erhoffe mir insgesamt mehr Einsatzzeiten. Vielen Dank an die Mannschaft, die Verantwortlichen sowie die Fans für ihre Unterstützung“, betonte Wriedt in der Vereinsmeldung vor allem persönliche und familiäre Motive für den Transfer in die Nähe seiner Heimatstadt.

Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport der Alemannia, begründete die Personalentscheidung wie folgt: „Ich möchte mich bei Otschi für seinen Einsatz im vergangenen Jahr für die Alemannia bedanken. In einem offenen Gespräch haben wir ihm mitgeteilt, dass wir für unsere Offensive andere Planungen haben. Für seine sportliche Zukunft beim TSV Havelse und auch persönlich wünsche ich ihm alles Gute und viel Erfolg“.

Auch Cheftrainer Mersad Selimbegovic attestierte dem scheidenden Angreifer trotz der unbefriedigenden sportlichen Rolle ein hohes Maß an Professionalität: „Es ist nie einfach für einen Spieler, wenn er nicht die Einsatzzeiten bekommt, die er sich wünscht. Otschi hat sich dennoch jederzeit vorbildlich verhalten und immer alles gegeben. Der Wechsel nach Havelse ist am Ende für alle der richtige Schritt.“

Marc Richter sucht Spielpraxis in der Fremde

Ähnlich stellt sich die Situation bei Marc Richter dar. Der 24-jährige Offensivspieler war ebenfalls im Sommer 2025 von der Reserve des FSV Mainz 05 nach Aachen gewechselt. Nach einer vielversprechenden Hinrunde mit 17 Einsätzen verlor Richter in der zweiten Saisonhälfte seinen Platz und verbuchte lediglich einen Kurzeinsatz gegen die TSG Hoffenheim II. Seine statistische Bilanz weist einen Treffer im Verbandspokal gegen den FV Bonn-Endenich sowie eine Torvorlage gegen den VfB Stuttgart II auf.

„Marc hat sich in seiner Zeit bei uns stets vorbildlich verhalten und damit auch seinen Beitrag zu unserer erfolgreichen Rückrunde beigetragen. Dennoch müssen wir ehrlich zueinander sein: Marc kommt bei uns nicht zu den Einsatzzeiten, die er benötigt. Wir wünschen ihm daher beim TSV Havelse nur das Beste und danken ihm für seinen Einsatz für die Alemannia“, hob Azzouzi den Charakter des Spielers hervor.

Richter selbst zog ein wohlwollendes Fazit seiner ersten Station im Profibereich, sieht sich jedoch im Alter von 24 Jahren im Zugzwang, regelmäßig zu spielen: „Ich bin dankbar für meine Zeit in Aachen. Hier habe ich meine ersten Schritte im Profifußball gemacht und ein beeindruckendes sportliches Jahr erlebt. Deswegen möchte ich mich auch bei den Verantwortlichen, den Trainern und meinen Mitspielern bedanken. Für einen Spieler in meinem Alter ist es aber natürlich wichtig, dass ich regelmäßig zu Einsatzzeiten komme. Deswegen freue ich mich auch sehr auf meine anstehende Zeit beim TSV Havelse“.

„Havelse darf sich auf einen Spieler mit einem Top-Charakter freuen. Marc hat sich in unserer gemeinsamen Zeit absolut vorbildlich präsentiert und sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Ich freue sich für ihn, dass er auch in Zukunft in der 3. Liga spielen wird und dass wir ihn hoffentlich zwei Mal in der kommenden Saison sehen werden“, kommentiert Trainer Selimbegovic den Abgang von Richter.